مواعيد مباريات اليوم 12-1-2020 والقنوات الناقلة.. أحد كروي نااااااري

الأحد، 12 يناير 2020 - 00:29

كتب : FilGoal

دودو الجباس - بيراميدز - المصري

السبت الكروي الناري انتهى ولكن الإثارة ستتواصل في أحد كروي مثير.

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البداية ستكون في الدوري المصري.

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حرس الحدود ضد سموحة في الثانية والنصف عصرا على أون سبورت وتايم سبورتس.

ويلعب مصر للمقاصة ضد إنبي في الخامسة مساءً على تايم سبورتس.

وفي السابعة والنصف مساءً، يواجه الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش.

وفي كأس الكونفدرالية سنكون على موعد مع قمة مصرية نارية.

بيراميدز ضد المصري في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي السعودية، سنكون على موعد مع دربي العاصمة مدريد المنتظر في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد في الثامنة مساءً على السعودية الرياضية.

ومباريات الدوري الإنجليزي مستمرة يوم الأحد.

بورنموث ضد واتفورد في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويستضيف أستون فيلا والثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" نظيره مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أبرز مواجهات الدوري الإيطالي ستكون في ختام اليوم.

روما ضد يوفنتوس على العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري الفرنسي سنكون على موعد مع قمة مثيرة أيضا.

باريس سان جيرمان يواجه موناكو في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 6.

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