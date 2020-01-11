تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بعد السوبر المصري

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم المصري تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدور الأول من الدوري لما بعد مباراة السوبر.

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل قليل عن تحديد يوم 20 فبراير المقبل موعدا لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لموسم 2018/2019، وتقام المباراة في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. (طالع التفاصيل)

وحددت لجنة المسابقات يوم 24 فبراير موعدا لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري، بعدما كان مقرر لها يوم 19 من الشهر ذاته.

وبذلك يلعب الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام الأولى في السوبر المصري والثانية في الدوري.

video:1

اقرأ أيضا:

ليفربول يضرب توتنام بسحر فيرمينو

الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة

صن داونز إلى ربع نهائي إفريقيا

الترجي يعادل إنجاز الأهلي

تفاصيل إصابة ديانج