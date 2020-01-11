سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

تعادل الأهلي في زيمبابوي مع بلاتينوم، وفاز النجم الساحلي في السودان على الهلال. نتيجتان عقدا موقف المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

الآن.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

جدول ترتيب المجموعة الثانية حاليا

1-النجم الساحلي (9 نقاط)

2-الأهلي (7 نقاط)

3-الهلال (6 نقاط)

4-بلاتينوم (نقطة واحدة)

الجولة الرابعة من دور المجموعات:

الأهلي VS النجم الساحلي

بلاتينوم VS الهلال

بداية لابد للأهلي أن يفوز على النجم الساحلي. وقتها يمكن للأهلي أن يضمن التأهل في الجولة المقبلة رسميا في حالة خسارة الهلال من بلاتينوم.

لكن ماذا لو فاز الأهلي على النجم وفاز الهلال على بلاتينوم؟

وقتها سيكون الترتيب كالتالي:

1-الأهلي (10 نقاط)

2-الهلال (9 نقاط)

3-النجم الساحلي (9 نقاط)

4-بلاتينوم (نقطة واحدة)

في الجولة الأخيرة سيخرج الأهلي لمواجهة الهلال في السودان. فيما يستضيف النجم الساحلي، فريق بلاتينوم.

وفي تلك الحالة سيكون الأهلي بحاجة للفوز أو التعادل مع الهلال لضمان التأهل دون النظر لنتيجة لقاء النجم الساحلي.

تأهل أكثر صعوبة

قلنا أن الأهلي بحاجة للفوز على النجم الساحلي، لكن ماذا لو لم يفز الأهلي في الجولة المقبلة؟ لن تنتهي آماله وإن كانت ستزداد تعقيدا.

في حالة تعادل الأهلي مع النجم الساحلي، مع افتراض خسارة الهلال من بلاتينوم، سيكون الترتيب كالتالي:

1-النجم الساحلي (10 نقاط)

2-الأهلي (8 نقاط)

3-الهلال (6 نقاط)

4-بلاتينوم (نقطة واحدة)

وقتها سيكون النجم الساحلي قد ضمن تأهله رسميا. وستكون مباراة الأهلي والهلال الأخيرة على بطاقة التأهل الثانية. الحال نفسه إذا انتهت مباراتي الجولة المقبلة بالتعادل.

أما إذا تعثر الأهلي أمام النجم الساحلي مع فوز الهلال على بلاتينوم، فستكون مباراة الجولة الأخيرة للأهلي حياة أو موت. سيكون مطالبا فيها بالفوز على الهلال في السودان لبلوغ الدور التالي.

على كل. كل فريق بين النجم الساحلي، والأهلي، والهلال، يملك الآن فرصة لضمان التأهل في الجولة المقبلة. لن يقصى أي فريق من البطولة بشكل رسمي في الجولة المقبلة مهما كانت نتيجة المباراتين.

وأخيرا، سيكون على الأهلي الفوز على النجم الساحلي بفارق هدفين، لضمان الأفضلية عليه في حالة اللجوء لفارق المواجهات المباشرة، إذ أن المباراة الأولى انتهت بفوز النجم الساحلي بهدف.

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