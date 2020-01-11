هدية لـ يوفنتوس.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا

السبت، 11 يناير 2020 - 23:54

كتب : EFE

أتالانتا

قدم فريق أتالانتا هدية ليوفنتوس وتعادل مع إنتر ميلان بهدف لكل فريق، في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

واستطاع إنتر أن يخرج من المباراة دون أن يخسر بعد أكثر من فرصة خطيرة كادت تمنح أتالانتا الفوز.

بعد التعادل رفع إنتر رصيده إلى النقطة 46 متصدرا الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي سيلعب ضد روما.

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بينما وصل أتالانتا إلى النقطة 35 في المركز الرابع.

تقدم إنتر مبكرا في الدقيقة 4 بهدف سجله النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، قبل أن يتعادل أتالانتا في الدقيقة 75 عن طريق روبن جوسينس.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة حصل أتالانتا على ركلة جزاء بعد خطأ من أليساندرو باستوني ضد رسلان ملينوفسكي.

وتقدم لويس مورييل لتسديد الركلة في الدقيقة 88 لكن الحارس سمير هاندانوفيتش تصدى لها ببراعة.

لتنتهي المباراة بالتعادل ويقدم أتالانتا هدية ليوفنتوس الذي أصبحت أمامه فرصة لاستعادة الصدارة إذا حقق الفوز على روما مساء الأحد.

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