رسميا – سوبر الأهلي والزمالك 20 فبراير في الإمارات.. وظهور لتقنية الفيديو

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الموعد الرسمي لإقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

قمة السوبر المصري ستقام في التاسعة مساءً يوم الخميس الموافق الـ 20 من شهر فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وكشف محمد فضل إتمام الاتفاق مع الاتحاد الإماراتي وكذلك شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للاتحاد المصري بخصوص الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وسافر فضل إلى الإمارات رفقة حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتغالي ويسرا بشارة من التسويق لإنهاء كافة الأمور الخاصة بالمباراة.

وزار الوفد المصري ثلاثة ملاعب قبل أن يستمر الاستقرار على ملعب محمد بن زايد بحضور 37 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره مع تطبيق تقنية الفيديو خلال المباراة.

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