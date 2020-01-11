رسميا – سوبر الأهلي والزمالك 20 فبراير في الإمارات.. وظهور لتقنية الفيديو

السبت، 11 يناير 2020 - 22:10

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الموعد الرسمي لإقامة لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

قمة السوبر المصري ستقام في التاسعة مساءً يوم الخميس الموافق الـ 20 من شهر فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

وكشف محمد فضل إتمام الاتفاق مع الاتحاد الإماراتي وكذلك شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للاتحاد المصري بخصوص الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

أخبار متعلقة

مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: التصور الحالي لمباراة السوبر قد يؤجل قمة الدوري مرتضى: رفضت عرضا خياليا من تركيا لـ محمود علاء.. ولن نخوض السوبر في قطر الزناتي: تأجيل القمة ضرب الدوري في مقتل.. والسوبر في النصف الثاني من فبراير البطل على أعتاب ربع النهائي.. الترجي يقهر فيتا ويعادل إنجاز الأهلي مجموعة الزمالك - مازيمبي يتفوق على بريميرو دي أجوستو ويؤكد تأهله لربع النهائي

وسافر فضل إلى الإمارات رفقة حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتغالي ويسرا بشارة من التسويق لإنهاء كافة الأمور الخاصة بالمباراة.

وزار الوفد المصري ثلاثة ملاعب قبل أن يستمر الاستقرار على ملعب محمد بن زايد بحضور 37 ألف متفرج.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره مع تطبيق تقنية الفيديو خلال المباراة.

اقرأ أيضا:

ليفربول يضرب توتنام بسحر فيرمينو

الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة

صن داونز إلى ربع نهائي إفريقيا

الترجي يعادل إنجاز الأهلي

تفاصيل إصابة ديانج

السوبر المصري في السوبر الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

هدية لـ يوفنتوس.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا 6 دقيقة | أوروبا
سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 20 دقيقة | إفريقيا
بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الزمالك لنهاية الدور الأول 46 دقيقة | إفريقيا
جاريدو يفك عقدة صدقي.. النجم يهزم الهلال في أم درمان ويزيد مجموعة الأهلي تعقيدا 48 دقيقة | إفريقيا
كلوب: ملعب توتنام رائع.. أشكر المهندس الذي صممه لأن غرف الملابس كبيرة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 58 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك