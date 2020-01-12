تريزيجيه: سنقدم كل ما لدينا لاقتناص الـ3 نقاط من مانشستر سيتي

الأحد، 12 يناير 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - مانشستر سيتي

لا يخشى محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا مواجهة حامل لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، رغم الفارق الكبير بين الفريقين في جدول الترتيب

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

ويختتم الفيلانز الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي باستضافة مانشستر سيتي على ملعب فيلا بارك.

وقال تريزيجيه في تصريحات مصورة لقناة ناديه: "نعم سيتي فريق كبير لكننا مستعدون لهذه المباراة جيدا".

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وأضاف الدولي المصري "سنرى ما يحدث في اللقاء، لكننا سنقدم كل ما لدينا للحصول على النقاط الـ3".

يحتل سيتي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ17.

وواصل "تواجه أفضل فرق العالم في الدوري الإنجليزي، وعليك أن تكون مستعدا لخوض مباريات في هذا المستوى".

وتنطلق مباراة الأحد في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

تريزيجيه شارك في تعادل الفيلانز مع ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 1-1 وخرج بعد مرور 60 دقيقة من بداية اللقاء.

وفي الدوري الإنجليزي سجل لاعب الأهلي السابق 3 أهداف جاءت في شباك ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي.

وخاض تريزيجيه مواجهة الدور الأول كاملة أمام مانشستر سيتي وانتهت بالخسارة بنتيجة 3-0.

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