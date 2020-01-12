تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

لم يكن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على موعد مع التسجيل في مباراة فريقه ضد توتنام، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 1-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وصنع هدف اللقاء الوحيد لزميله روبرتو فيرمينو.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة كأفضل لاعبي الريدز بعد فيرمينو.

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فيرمينو حصل على متوسط تقييم بلغ 8 درجات من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 10 أهداف في 22 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 22 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه ليستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

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