تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية
الأحد، 12 يناير 2020 - 11:18
كتب : FilGoal
لم يكن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على موعد مع التسجيل في مباراة فريقه ضد توتنام، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وشارك النجم المصري بشكل أساسي في المباراة التي فاز بها الريدز بصعوبة 1-0 ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وصنع هدف اللقاء الوحيد لزميله روبرتو فيرمينو.
الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.
تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.7 درجة من عشرة كأفضل لاعبي الريدز بعد فيرمينو.
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فيرمينو حصل على متوسط تقييم بلغ 8 درجات من عشرة.
وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 10 أهداف في 22 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 22 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه ليستر سيتي مع مباراة مؤجلة.
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