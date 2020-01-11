في طريق اللاهزيمة.. ليفربول يضرب توتنام بسحر فيرمينو

مازال طريق اللاهزيمة مستمرا. ليفربول يضرب توتنام بهدف روبيرتو فيرمينو ويواصل سلسلة اللاخسارة.

فاز ليفربول على توتنام بهدف مقابل لا شيء على ملعب توتنام، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

سجل روبيرتو فيرمينو هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول.

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التشكيل

اختار يورجن كلوب البدء بأوكس تشامبيرلين كأساسي، فيما بدأ مورينيو اللقاء بلاعب شاب هو جافيت تانجانجا في محاولة لإيقاف محمد صلاح.

ليفربول بالقوة الضاربة وتشامبرلين أساسي، مورينيو يبدأ بسون ومورا وديلي آللي في الهجوم ⚽️#السبت_الكروي pic.twitter.com/NtKZHFbXLD — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2020

وصف اللقاء

كعادة مباريات ليفربول لم نستمر طويلا قبل دخول الأجواء. توتنام أهدر أول فرصة في الدقيقة الأولى، وحصل على ركنيته الأولى.

وفي الدقيقة الثانية، أهدر ليفربول أخطر الفرص. تمريرة طولية رائعة من تشامبيرلين إلى فيرمينو الذي يراوغ بمهارة رائعة ويسدد لكن الشاب جافيت تانجانجا من على الخط وترتد إلى فيرمينو إلى يمررها إلى تشامبيرلين ويسدد لكن في القائم الأيمن.

ضغط توتنام

ورد توتنام بتصويبة من لوكاس مورا في الدقيقة الخامسة، لكنها مرت بجانب القائم بقليل.

سون هيونج مين سدد أيضا في الدقيقة السابعة لكن بعيدة عن المرمى. ثم استلم ديلي ألي كرة خطيرة في الدقيقة الـ12 داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد فوق المرمى.

ليفربول يتسيد

ليفربول بدأ يتسيد اللقاء هنا. ركنية استلمها صلاح في منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى جوردان هندرسون الذي أرسل عرضية قابلها فيرجيل فان دايك برأسية، لكن جازانيجا حارس توتنام تألق وتصدى لها.

وجاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ36. من جوردان هندرسون إلى محمد صلاح، ومن صلاح إلى روبيرتو فيرمينو الذي استلم الكرة وسدد الكرة مسجلا الهدف الأول.

وكاد محمد صلاح يسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ42. اخترق بشكل رائع وراوغ دافينسون سانشيز بطريقة جميلة، لكنه سدد في الشباك الجانبية.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت أهدأ. محاولات على استحياء للفريقين.

هجمات متبادلة

وفي الدقيقة الـ56 أنقذ أليسون أخطر الفرص من تصويبة لسيرجي أورييه.

في المقابل مرر صلاح إلى فيرمينو مرة أخرى في الدقيقة الـ58 لكن البرازيلي سدد في يد الحارس.

ووصل توتنام مجددا في الدقيقة الـ60 عن طريق سون، لكنه سدد بجانب القائم بقليل.

تبديلات كلوب ومورينيو

هنا أجرى يورجن كلوب أولى تبديلاته بدخول أدم لالانا بدلا من تشامبيرلين في الدقيقة الـ61.

وكاد ليفربول يسجل مجددا في الدقيقة الـ65. عرضية من نرينت أرنولد، قابلها ساديو ماني برأسية أنقذها جازانيجا بصعوبة.

ورد جوزيه مورينيو بتبديلان في الدقيقة الـ68. يريك لاميلا و لو سيلسو شاركا بدلا من كريستيان إريكسين وداني روز.

ضغط توتنام

وأهدر توتنام أخطر الفرص في الدقيقة الـ74 بعد تمريرة من لوكاس مورا إلى سون هيونج مين، لكن الكوري الجنوبي سدد فوق المرمى.

وجاء ثاني تبديلات ليفربول في الدقيقة الـ80 بدخول ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني.

وعرضية جديدة من سيرجي أورييه في الدقيقة الـ82. لكن قابلها لو سيلسو بالعرض بدلا من تحويلها تجاه المرمى!

وكاد البديل أوريجي يقتل اللقاء في الدقيقة الـ89. توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد في يد أليسون.

محمد صلاح خرج مستبدلا في الدقيقة الـ90، وشارك شيردان شاكيري بدلا منه، ولينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف مقابل لا شيء.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ61 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد توتنام عند النقطة الـ30 في المركز الثامن.

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