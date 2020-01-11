صن داونز إلى ربع نهائي إفريقيا.. الوداد يتعادل أمام بترو أتلتيكو

ضمن نادي صن داونز الجنوب إفريقي التأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادل بيترو أتلتيكو الأنجولي مع الوداد المغربي.

بيترو أتلتيكو تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام الوداد بهدفين لكل فريق في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

الوداد افتتح التسجيل أولا عن طريق كاسينجو في الدقيقة 14 قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة بفضل سلاح الكرات الثابتة.

الدقيقة 22 دو كارمو يتعادل من ركلة حرة حولت طريقها إلى الشباك، قبل أن يسجل سيلاس دانييل هدفا ولا أروع قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بركلة حرة أيضا.

وفي الدقيقة 58 نجح يحيى جبران في تعديل النتيجة للوداد من علامة الجزاء.

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نتيجة التعادل ضمنت لفريق صن داونز الوصول إلى ربع نهائي أمم إفريقيا، وقربت الوداد للغاية من التأهل للدور المقبل.

الوداد وصل للنقطة 6 في المركز الثاني خلف المتصدر صن داونز صاحب الـ 10 نقاط.

بينما وصل بترو أتلتيكو للنقطة الثانية في المركز الأخير.

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