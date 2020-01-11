البطل على أعتاب ربع النهائي.. الترجي يقهر فيتا ويعادل إنجاز الأهلي

أقترب نادي الترجي التونسي بشدة من الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في الانتصار أمام فيتا كلوب الكونغولي.

الترجي التونسي انتصر على فيتا كلوب بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري الأبطال.

ثنائية الترجي جاءت عن طريق فوسيني كوليبالي وحمدو الهوني في الدقيقة 21 و98.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بقرار من حكم المباراة بسبب شغب جماهير فيتا كلوب.

التوقف استمر لحوالي 10 دقائق، قبل أن تستأنف مجريات المباراة بشكل طبيعي حتى النهاية.

وعادل الترجي التونسي إنجاز الأهلي بالوصول إلى 19 مباراة على التوالي بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا.

وحافظ الترجي التونسي على سجله بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الهزيمة 3-1 أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية.

ومنذ الهزيمة 3-1 أمام الأهلي، لعب الترجي 19 مباراة في دوري الأبطال ولم يعرف طعم الهزيمة أبدا.

19 مباراة بلا هزيمة لـ الأهلي في إفريقيا خلال موسم 2005-06، والآن الترجي التونسي بـ 19 مباراة بلا هزيمة أيضا.

الترجي التونسي يحافظ على سجله الخالي من الهزائم لـ19 مباراة متتالية ليعادل رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا👏#في_إفريقيا pic.twitter.com/6HXB1cSixD — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2020

ووصل الترجي التونسي للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد فيتا كلوب عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

الترجي في الصدارة ويطارده الرجاء المغربي بـ 7 نقاط ولا يزال شبيبة القبائل الجزائري بـ 4 نقاط يحلم بخطف بطاقة التأهل من المجموعة.

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