استفاقة متأخرة.. الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة

عاد الأهلي بتعادل من زيمبابوي عقد حسابات المجموعة الثانية الملتهبة في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباراته بنتيجة 1-1 أمام مضيفه بلاتينوم يوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وعانى الأهلي بسبب أخطاء دفاعية في الشوط الأول لكنه استفاق في الشوط الثاني بفضل تبديلات المدرب ريني فايلر ليتعادل مع متذيل ترتيب المجموعة.

وحصد بلاتينوم أول نقطة في مشواره بدور المجموعات بينما رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليظل متصدرا لترتيب المجموعة وابتعد بنقطة عن الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي اللذين يتواجهان بعد ساعات.

إصابة مفاجئة

فضل فايلر أن يبدأ المباراة بوليد سليمان بدلا من محمد مجدي "أفشة" لكن إصابة بشد في عضلة السمانة حرمت الأول من المشاركة ليخرج من اللقاء.

وبدأ أفشة اللقاء ومعه مروان محسن، وشارك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني بينما استمر جيرالدو أساسيا مع القلعة الحمراء.

وبدأ بلاتينوم المباراة متراجعا في وسط ملعبه واعتمد على الهجمات المرتدة بينما حاول الأهلي فرض سيطرته في مواجهته رقم 100 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وهدد الأهلي مرمى مضيفه مبكرا بضربة رأس لجونيور أجايي في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة عرضية من فتحي ورد بطل زيمبابوي بتسديدة قوية لرينسوم بفاري لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي في الدقيقة 11.

وقطع بيرفيكت تاتيندا الكرة من علي معلول في الدقيقة 16 ومرر الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي لكن أبعدها الدفاع.

انطلاق المباراة.. الأهلي يخوض اللقاء رقم 💯 في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 🔴 🦅 🌍 🟢 بلاتنيوم 🆚 🔴 الأهلي 📺 تابع لحظة بلحظة.. https://t.co/KIoZaSXOc4#السبت_الكروي pic.twitter.com/tDljeycd02 — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2020

سيطر الأهلي على الشوط الأول لكن عانى من البطء في الجانب الهجومي وأخطأ دفاعه ليستغل بلاتينوم الفرصة ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 19 عن طريق ستانلي نجالا الذي تابع تسديدة زميله من داخل منطقة جزاء الأهلي.

وكاد جونيور أجايي يتعادل سريعا لكن تسديدته أبعدها الحارس في الدقيقة 22 إثر تمريرة بينية متقنة من علي معلول.

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تحول

وتغير الأداء الهجومي للأهلي تماما مع بداية الشوط الثاني بعدما قرر المدرب فايلر دخول محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من أفشة وشغل الأول مركز الجناح الأيسر بينما دخل أجايي إلى العمق ليتقمص دور صانع الألعاب.

وكاد كهربا يسجل أول أهدافه مع القلعة الحمراء لكن سدد الكرة فوق العارضة ليضيع فرصة كبيرة في الدقيقة 48 لكنه نجح في اختراق دفاع بلاتينوم من اليسار ومرر الكرة لأجايي الذي سدد ورد الحارس الكرة قبل أن يضع مروان محسن الكرة في الشباك بطريقة جميلة في الدقيقة 51.

واندفع المضيف بحثا عن تقدم جديد يمنحه أول انتصار في دور المجموعات وقرر فايلر تجديد دماء هجومه فأقحم أحمد الشيخ بدلا من جيرالدو في الدقيقة 65.

كان الأهلي الطرف الأفضل في الشوط الثاني والأكثر صناعة للفرص لكن افتقد للدقة نوعا ما أمام المرمى، وعانى من إصابة أليو ديانج في الدقيقة 78 ليغادر الملعب ويدخل بدلا منه محمود متولي.

وفي المقابل حاول بلاتينوم من آن لآخر اقتناص هدف ثان لكن تسديدة ستانلي تألق في إبعادها الشناوي ليحافظ على مرماه.

وأطلق الحكم صافرة النهاية ليسدل الستار على مباراة نتيجتها مقلقة للأهلي الذي ينافس الهلال والنجم على التأهل للدور ربع النهائي.

وكان الأفضل للأهلي اقتناص 3 نقاط لتعزيز فرصته في الوصول لدور الـ8.

وفي الجولة المقبلة يستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي في 24 يناير ويلعب بلاتينوم في ملعبه أمام الهلال.

ومساء السبت يلعب الهلال في السودان ضد النجم في الجولة الرابعة.

وتجري الجولة الأخيرة في 1 فبراير والتي يلعب فيها الأهلي ضد الهلال في السودان بينما يستضيف النجم فريق بلاتينوم.

















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