بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الزمالك لنهاية الدور الأول

السبت، 11 يناير 2020 - 23:14

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - الزمالك - زيسكو

حُدد موعد قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مما أسفر عن جدول مباريات ناري للفارس الأبيض

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري في الـ 20 من شهر فبراير المقبل في الإمارات. (طالع التفاصيل)

بينما أصبح موعد قمة الدوري يوم 24 فبراير بدلا من 19 من نفس الشهر. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بعد السوبر المصري رسميا – سوبر الأهلي والزمالك 20 فبراير في الإمارات.. وظهور لتقنية الفيديو مجموعة الزمالك - مازيمبي يتفوق على بريميرو دي أجوستو ويؤكد تأهله لربع النهائي

ويستعرض FilGoal.com جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الدور الأول من الدوري..

الأربعاء – 15 يناير – الجونة ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الإثنين – 20 يناير - الزمالك ضد المصري – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

السبت – 25 يناير – الزمالك ضد مازيمبي – 9 مساءً – دوري أبطال إفريقيا.

الثلاثاء – 28 يناير – وادي دجلة ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

(31 يناير أو 1 أو 2 فبراير) - أول أغسطس ضد الزمالك – دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء – 5 فبراير - الزمالك ضد حرس الحدود – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الأحد – 9 فبراير - الإسماعيلي ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الجمعة – 14 فبراير - الزمالك ضد الترجي – السوبر الإفريقي.

الخميس – 20 فبراير - الأهلي ضد الزمالك – 9 مساءً – السوبر المصري.

الإثنين – 24 فبراير – الأهلي ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

طالع أيضا

تعرف على موعد قمة السوبر بين الأهلي والزمالك

تأجيل قمة الدوري

شاهد - من يقدر على إيقاف ليفربول؟

الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة

صن داونز إلى ربع نهائي إفريقيا

الترجي يعادل إنجاز الأهلي

في إفريقيا في الدوري الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

هدية لـ يوفنتوس.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا 5 دقيقة | أوروبا
سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 20 دقيقة | إفريقيا
بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الزمالك لنهاية الدور الأول 45 دقيقة | إفريقيا
جاريدو يفك عقدة صدقي.. النجم يهزم الهلال في أم درمان ويزيد مجموعة الأهلي تعقيدا 47 دقيقة | إفريقيا
كلوب: ملعب توتنام رائع.. أشكر المهندس الذي صممه لأن غرف الملابس كبيرة 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 57 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك