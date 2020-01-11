بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الزمالك لنهاية الدور الأول

حُدد موعد قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مما أسفر عن جدول مباريات ناري للفارس الأبيض

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري في الـ 20 من شهر فبراير المقبل في الإمارات. (طالع التفاصيل)

بينما أصبح موعد قمة الدوري يوم 24 فبراير بدلا من 19 من نفس الشهر. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الدور الأول من الدوري..

الأربعاء – 15 يناير – الجونة ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الإثنين – 20 يناير - الزمالك ضد المصري – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

السبت – 25 يناير – الزمالك ضد مازيمبي – 9 مساءً – دوري أبطال إفريقيا.

الثلاثاء – 28 يناير – وادي دجلة ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

(31 يناير أو 1 أو 2 فبراير) - أول أغسطس ضد الزمالك – دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء – 5 فبراير - الزمالك ضد حرس الحدود – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الأحد – 9 فبراير - الإسماعيلي ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الجمعة – 14 فبراير - الزمالك ضد الترجي – السوبر الإفريقي.

الخميس – 20 فبراير - الأهلي ضد الزمالك – 9 مساءً – السوبر المصري.

الإثنين – 24 فبراير – الأهلي ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

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