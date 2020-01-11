بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

السبت، 11 يناير 2020 - 23:02

كتب : FilGoal

أزارو - الأهلي - بني سويف - كأس مصر

حُدد موعد قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مما أسفر عن جدول مباريات ناري للمارد الأحمر.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري في الـ 20 من شهر فبراير المقبل في الإمارات. (طالع التفاصيل)

بينما أصبح موعد قمة الدوري يوم 24 فبراير بدلا من 19 من نفس الشهر. (طالع التفاصيل)

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ويستعرض FilGoal.com جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول من الدوري..

الثلاثاء – 14 يناير - الأهلي ضد طنطا – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الأحد – 19 يناير - المقاولون العرب ضد الأهلي – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الجمعة – 24 يناير - الأهلي ضد النجم الساحلي – 9:00 مساءً – دوري أبطال إفريقيا.

الإثنين – 27 يناير - الأهلي ضد إنبي - 7:30 مساءً - الدوري المصري.

(31 يناير أو 1 أو 2 فبراير) - الهلال السوداني ضد الأهلي – دوري أبطال إفريقيا.

الخميس – 6 فبراير - بيراميدز ضد الأهلي – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الإثنين – 10 فبراير - الأهلي ضد طلائع الجيش – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الجمعة – 14 فبراير - الأهلي ضد المصري – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

الخميس – 20 فبراير - الأهلي ضد الزمالك – 9 مساءً – السوبر المصري.

الإثنين – 24 فبراير – الأهلي ضد الزمالك – 7:30 مساءً – الدوري المصري.

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