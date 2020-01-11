بلاتينوم يستغل خطأ الأهلي الدفاعي ويسجل التقدم

السبت، 11 يناير 2020 - 15:34

كتب : FilGoal

علي معلول - نادي مصر - الأهلي

تقدم بلاتينوم الزيمبابوي على الأهلي بعد مرور 19 دقيقة بهدف أول من تسجيل ستانلي نجالا.

ويحل الأهلي ضيفا على بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الوافد الجديد للفريق استغل خطئا دفاعيا وكسر مصيدة التسلل وسجل في شباك الشناوي من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لكرة أرضية.

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ستانلي انضم لتدريبات الفريق منذ يومين عقب انضمامه وتم قيده إفريقيًا أمس ليشارك في مباراة اليوم.

هدف هو الثالث الذي يستقبله الأهلي في 8 مباريات بالبطولة الإفريقية مقابل هدفين فقط في 10 مباريات بالدوري المصري.

الأهلي كان قد فاز ذهابا بثنائية دون مقابل على حساب الفريق ذاته بفضل هدفي وليد سليمان الذي تعرض للإصابة أثناء الإحماء قبل بداية اللقاء (طالع التفاصيل).

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