إبراهيم حسن يكشف شرط استمرار التوأم مع سموحة ويصرح: ما حدث من الكاف عدم احترام

السبت، 11 يناير 2020 - 01:15

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - سموحة

تحدث إبراهيم حسن المستقيل من منصبه كمدير للكرة في نادي سموحة عن أسباب اختيار التوأم الرحيل عن صفوف الفريق السكندري، وشرط الاستمرار مع الفريق.

وقال إبراهيم حسن: "قرار رحيلنا مبني على حالة عدم التوفيق. واللاعبون ليسوا على مستوى طموحنا و"حميتنا" وجهدنا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "لاعبو سموحة أهدروا الكثير من النقاط ولم يقدروا تعب حسام حسن صحيا بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا".

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وشدد "ليس صحيحا على الإطلاق إن قرار رحيلنا عن سموحة بسبب احتمالية رحيل حسام حسن –مهاجم سموحة- إلى الزمالك".

هل هناك أي إمكانية لاستمرار التوأم مع سموحة عقب لقاء حرس الحدود؟ أجاب إبراهيم حسن: "إذا وجدنا أن حالة اللاعبين تغيرت في لقاء حرس الحدود، قد نعيد التفكير في الرحيل عن الفريق".

وأردف "ولكن من الصعب حدوث ذلك بسبب الاتفاق مع فرج عامر على الرحيل".

وأشار "لا توجد أي عروض لدينا من أي فريق آخر. رحيلنا ليس له علاقة بهذا الأمر".

وأعلن نادي سموحة في وقت سابق إنهاء ارتباطه بالتراضي مع حسام حسن وجهاز الفني. (طالع التفاصيل)

ويلعب سموحة أمام حرس الحدود يوم الأحد في لقاء من المنتظر أن يكون الأخير للتوأم مع الفريق السكنري.

وتطرق إبراهيم حسن للحديث عن عدم تلقيه هو وشقيقه دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لحضور حفل الأفضل.

ويرى إبراهيم حسن: "عدم دعوتنا من الكاف مؤخرا هو عدم احترام".

واستدرك "يكفي رد جماهير الكرة لاسترداد حقنا على عدم التقدير من الاتحاد الإفريقي".

وأتم "حسام حسن تلقى من قبل دعوة من الفيفا مع أساطير العالم، ولم يحدث هذا من الكاف".

ولم يتواجد حسام حسن وإبراهيم حسن في مراسم حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

حفل شهد تتويج ساديو ماني بلقب أفضل لاعب في إفريقيا.

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