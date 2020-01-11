أفشة يعوض وليد سليمان أمام بلاتينوم.. والشيخ يدخل قائمة المباراة

السبت، 11 يناير 2020 - 15:09

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - بلاتينيوم

خرج وليد سليمان من قائمة الأهلي لمباراة بلاتينوم الزيمبابوي قبل دقائق من بداية اللقاء بسبب الإصابة أثناء الأحماء.

الأهلي يحل ضيفا على بلاتينوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ضمن مواجهات المجموعة الثانية.

وليد شعر بشد في عضلة السمانة أثناء قبل بداية اللقاء وقرر الجهاز الطبي والفني إراحته وبدأ محمد مجدي أفشة بدلا منه.

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وعوّض أحمد الشيخ خروج وليد سليمان المفاجئ من القائمة إذ جلس على دكة البدلاء.

وليد البالغ 35 عاما سجل الموسم الحالي 8 أهداف في 16 مباراة في جميع المسابقات منها 3 في دوري الأبطال.

وكان وليد قد سجل ثنائية الأهلي في مباراة الجولة الثالثة من دوري الأبطال في شباك بلاتينوم.

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