أفشة يعوض وليد سليمان أمام بلاتينوم.. والشيخ يدخل قائمة المباراة
السبت، 11 يناير 2020 - 15:09
كتب : FilGoal
خرج وليد سليمان من قائمة الأهلي لمباراة بلاتينوم الزيمبابوي قبل دقائق من بداية اللقاء بسبب الإصابة أثناء الأحماء.
الأهلي يحل ضيفا على بلاتينوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ضمن مواجهات المجموعة الثانية.
وليد شعر بشد في عضلة السمانة أثناء قبل بداية اللقاء وقرر الجهاز الطبي والفني إراحته وبدأ محمد مجدي أفشة بدلا منه.
تعديل مفاجئ في التشكيلة الأساسية بسبب شكوي وليد سليمان بألم اثناء الإحماء.
أفشة 🔁 وليد سليمان
⚫️ #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/fQJGw3HX1p— النادي الأهلي (@AlAhly) January 11, 2020
وعوّض أحمد الشيخ خروج وليد سليمان المفاجئ من القائمة إذ جلس على دكة البدلاء.
وليد البالغ 35 عاما سجل الموسم الحالي 8 أهداف في 16 مباراة في جميع المسابقات منها 3 في دوري الأبطال.
وكان وليد قد سجل ثنائية الأهلي في مباراة الجولة الثالثة من دوري الأبطال في شباك بلاتينوم.
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