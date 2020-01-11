أفشة يعوض وليد سليمان أمام بلاتينوم.. والشيخ يدخل قائمة المباراة

خرج وليد سليمان من قائمة الأهلي لمباراة بلاتينوم الزيمبابوي قبل دقائق من بداية اللقاء بسبب الإصابة أثناء الأحماء.

الأهلي يحل ضيفا على بلاتينوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ضمن مواجهات المجموعة الثانية.

وليد شعر بشد في عضلة السمانة أثناء قبل بداية اللقاء وقرر الجهاز الطبي والفني إراحته وبدأ محمد مجدي أفشة بدلا منه.

تعديل مفاجئ في التشكيلة الأساسية بسبب شكوي وليد سليمان بألم اثناء الإحماء. أفشة 🔁 وليد سليمان 🔴 #يلا_يا_أهلي ⚫️ #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/fQJGw3HX1p — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 11, 2020

وعوّض أحمد الشيخ خروج وليد سليمان المفاجئ من القائمة إذ جلس على دكة البدلاء.

وليد البالغ 35 عاما سجل الموسم الحالي 8 أهداف في 16 مباراة في جميع المسابقات منها 3 في دوري الأبطال.

وكان وليد قد سجل ثنائية الأهلي في مباراة الجولة الثالثة من دوري الأبطال في شباك بلاتينوم.

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