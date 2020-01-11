فايلر: خبرتنا سلاحنا أمام بلاتينوم

يثق ريني فايلر مدرب الأهلي أن خبرة لاعبي فريقه سترجح كفته أمام مضيفه بلاتينوم بطل زيمبابوي يوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال السويسري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي:"لدينا لاعبون خبرتهم كبيرة في مباريات إفريقيا، وهذا يعزز ثقتنا في أنفسنا قبل المباراة".

وأضاف "قادرون على الفوز وهو ما جئنا من أجله، أثق في قدرة اللاعبين على تخطي الظروف الصعبة التي مررنا بها في رحلتنا إلى هنا".

ويسعى الأهلي للفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي في ظل منافسة قوية في المجموعة مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

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ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية للبطولة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع الهلال الوصيف والنجم الثالث ولكل فريق 6 نقاط في رصيده.

بينما خسر بلاتينوم كل مبارياته الثلاث في المجموعة حتى الآن.

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