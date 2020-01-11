يلعب منذ 1986.. ميورا بعمر الـ 53 يجدد تعاقده مع يوكوهاما

السبت، 11 يناير 2020 - 13:12

كتب : إسلام أحمد

كازويوشي ميورا

أعلن نادي يوكوهاما الياباني تجديد تعاقده مع المهاجم المخضرم كازويوشي ميورا ليُكمل مسيرته الاحترافية للموسم الـ 35 على التوالي.

المهاجم الياباني الذي سيبلغ في الشهر المقبل الثالثة والخمسين من عمره سيخوض منافسات الدوري الياباني بعدما ساهم في تأهل الفريق للدرجة الأولى.

ميورا أصدر بيانا عقب التجديد قائلا: "جددت تعاقدي مع يوكوهاما حتى موسم 2020، آمل أن أواصل الاستمتاع بلعب كرة القدم وأقدم مجهودي لمساعدة النادي على البقاء في الدوري الياباني".

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وتابع "سوف أعمل بجد للمساهمة في انتصار الفريق".

ميورا الموسم الماضي شارك في 3 مباريات فقط دون تسجيل أهداف بالدوري الياباني الدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق أول مباراة له في الموسم الجديد أمام فيسيل كوبي الذي يلعب له الإسباني أندريس إنييستا في الثالث والعشرين من فبراير المقبل.

ميورا المُعروف بـ "الملك كازو" بدأ اللعب بعمر 19 عاما في 1986 بقميص نادي سانتوس وبالميراس البرازيلي ومثّل جنوى الإيطالي، وارتدى قميص المنتخب الياباني في 89 مباراة سجل خلالها 55 هدفا دوليا.

وانضم ميورا لصفوف يوكوهاما عام 2005، وفي مارس 2017 أصبح أكبر لاعب يخوض مباراة احترافية في التاريخ بعمر 50 عاما و7 أيام متخطيا رقم سير ستانلي ماتيوس مع ستوك سيتي الإنجليزي.

وإن كان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد لعب بقصمان عديد الأندية في 4 عقود بدءا من التسعينيات وحتى 2020 مع ميلان وفقا لبعض التقارير، فإن ميورا قد لعب خلال 5 عقود مختلفة بدءا من الثمانينيات.

الجدير بالذكر أن فريق يوكوهاما يضم في صفوفه أيضا لاعب الوسط المخضرم شونسوكي ناكامورا البالغ 42 عاما والذي سبق له اللعب بقميص سيلتك الأسكتلندي.

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