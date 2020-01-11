سيناريوهات تأهل الزمالك – انتصار للتأكيد.. وفرصة الصدارة "الصعبة" قائمة

اقترب الزمالك من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بقوة بعد الفوز على زيسكو يونايتد.

الزمالك فاز على زيسكو يونايتد بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. فوز رفع رصيد الزمالك للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى.

ولكن ما فرص الزمالك في التأهل؟ ما الذي يحتاجه الفريق الأبيض لبلوغ ربع النهائي، وما فرصه في الصدارة؟

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انتصار واحد يكفي

الزمالك يتبقى له مباراتين أمام مازيمبي في مصر أولا يوم 25 يناير الجاري، ثم يخرج لمواجهة بريميرو دي أوجوستو في أنجولا.

فوز الزمالك بأي من المباراتين المتبقيتين، يضمن له التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن نتائج باقي الفرق.

وفي حالة عدم الفوز بأي من المباراتين، فستكون فرص الزمالك قائمة أيضا. في حالة تعادل بريميرو دي أوجوستو مع زيسكو في الجولة المقبلة، فهذا سيعني تأهل الزمالك رسميا أيضا بغض النظر عن نتائج باقي المباريات.

فرص الصدارة

مازيمبي سينفرد بصدارة المجموعة في حالة الفوز أو التعادل في مباراته مساء غد السبت مع بريميرو دي أوجوستو.

في حالة فوز مازيمبي على بريميرو غدا، وهذا هو الأقرب للمنطقية، سيكون موقف المجموعة كالتالي قبل جولتين من النهاية.

ترتيب المجموعة الأولى:

1-مازيمبي (10 نقاط)

2-الزمالك (7 نقاط)

3-زيسكو (2 نقطتان)

4-بريميرو دي أوجوستو (2 نقطتان)

وقتها سيكون الزمالك بحاجة للفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف أو أكثر لأخذ الصدارة من الفريق الكونغولي. الاحتكام يكوم للمواجهات المباشرة وليس فارق الأهداف في دوري أبطال إفريقيا. ومازيمبي فاز على الزمالك في الجولة الأولى بثلاثية.

بعدها سيكون الزمالك مطالبا أيضا بالفوز على بريميرو دي أوجوستو في أنجولا للحفاظ على الصدارة في حالة فوز مازيمبي على زيسكو في الجولة الأخيرة.

أما في حالة تعادل مازيمبي مثلا مع بريميرو دي أوجوستو. وقتها سيحتاج الزمالك للفوز على مازيمبي بأي نتيجة لأخذ الصدارة، قبل أن يكون مطالبا بالفوز أيضا على بريميرو دي أوجوستو في الجولة الأخيرة في أنجولا للحفاظ عليها.













































































































































































































































































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