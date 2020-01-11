مروان محسن: لماذا ينتقدونني؟

أعرب مروان محسن لاعب الأهلي عن حزنه من الانتقادات التي يتعرض لها أحيانا مشيرا إلى أنه يقدم كل ما عنده في الملعب رغم عودته للتو من إصابة في الوجه.

وقال مروان (30 عاما) في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي:"لا أعرف سببا للانتقادات، لقد عدت للتو من إصابة استلزمت تركيب شرائح ومسامير لتثبيت عظام الوجه. أحاول اكتساب حساسية المباريات، لو رأى الجهاز الفني تقصيرا مني في الملعب لاستبعدني فورا".

وأضاف اللاعب الأسبق لبتروجت والإسماعيلي "هذه الانتقادات تضايقني، لكني لا ألتفت لها لأنها ليست في محلها".

وافتتح مروان أهدافه في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد الماضي حين سجل ثنائية في مرمى نادي مصر ليقود الأهلي للفوز بنتيجة 3-1.

وتابع مروان "سعدت بفرحة زملائي لي عقب الهدف الثاني أمام نادي مصر، فهذه هي الروح التي تسود بين اللاعبين في الأهلي. تحاملت على نفسي في المباراة بعدما أصبت في الشوط الأول، المدرب نصحني بعدم الالتفات للانتقادات والتركيز فقط في الملعب".

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ويستعد مروان ورفاقه لمواجهة مضيفهم بلاتينوم بطل زيمبابوي يوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستمر مروان "لاعبو الأهلي لديهم خبرات تمكنهم من التعامل مع المباريات الإفريقية، الانتصارات المتتالية في الدوري تحملنا مسؤولية كبيرة لبذل مزيد من الجهد للاستمرار على نفس المنوال. هناك حالة من الحب بين اللاعبين تصب في مصلحة الفريق، لا فرق بين من يلعب ومن لا يلعب، هذه الروح هي السبب الرئيسي في الانتصارات".

وفاز الأهلي بكل مبارياته المحلية مع مدربه السويسري ريني فايلر ويتصدر الدوري بالعلامة الكاملة بعد خوضه لعشر مباريات.

وأوضح مروان أن هدف الأهلي هو الفوز في زيمبابوي على بلاتينوم، وهو ما شدد عليه أيضا علي لطفي حارس القلعة الحمراء لتعزيز حظوظ الفريق في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال لطفي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي:"مطالبون بالفوز لأن المنافسة شرسة مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي. المباريات خارج الأرض تكون صعبة بسبب أرضية الملعب والطقس لكن اللاعبين لديهم القدرة على مواجهة هذه الظروف".

وأضاف الحارس الأسبق لإنبي "الأهلي يخدم نفسه بنفسه ولا ينتظر نتائج الآخرين وهو ما جعله يتوج بالعديد من البطولات عبر تاريخه. منافستي على حماية العرين مع شريف إكرامي ومحمد الشناوي تصب في مصلحة الفريق وترفع مستوانا جميعا".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية للبطولة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع الهلال الوصيف والنجم الثالث ولكل فريق 6 نقاط في رصيده.

بينما خسر بلاتينوم كل مبارياته الثلاث في المجموعة حتى الآن.

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