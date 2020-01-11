تشكيل الأهلي المتوقع - فتحي وجيرالدو وأزارو يقودون الكتيبة الحمراء ضد بلاتينوم

سيعول ريني فايلر مدرب الأهلي على خبرة أحمد فتحي حين يواجه مضيفه بلاتينوم يوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومتوقع أن يستمر جيرالدو في تشكيل الكتيبة الحمراء بعدما لعب أمام نادي مصر، وسيقود وليد أزارو الهجوم ضد بطل زيمبابوي بدلا من مروان محسن.

والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة هو:

حارس المرمى: محمد الشناوي‬

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

‫وسط الملعب: جونيور أجايي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أليو ديانج - جيرالدو

الهجوم: وليد أزارو

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ويسعى الأهلي للفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي في ظل منافسة قوية في المجموعة مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية للبطولة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع الهلال الوصيف والنجم الثالث ولكل فريق 6 نقاط في رصيده.

بينما خسر بلاتينوم كل مبارياته الثلاث في المجموعة حتى الآن.

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