مواعيد مباريات اليوم 11-1-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي في سبت كروي ناري

سبت كروي ناري كالمعتاد في انتظارنا. فكونوا على الموعد.

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مباراة وحيدة في الدوري المصري ستجمع بين نادي مصر والمقاولون العرب في افتتاح الجولة الـ 13 من المسابقة في الخامسة مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.

وفي دوري أبطال إفريقيا سنكون على موعد مع 6 مباريات مثيرة.

الأهلي يحل ضيفا على بلاتينوم في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 1.

ويلعب صن داونز أمام اتحاد الجزائر في نفس التوقيت على بي إن سبورتس 3.

بينما يواجه مازيمبي نظيره بريميرو دي أجوستو ضمن مجموعة الزمالك في الثالثة عصرا على بي إن سبورتس 7.

ويحل الوداد الرياضي المغربي ضيفا على بترو أتلتيكو في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 5.

وفي نفس التوقيت يلعب الترجي التونسي خارج ملعبه أمام فيتا كلوب على بي إن سبورتس 1.

آخر مواجهات دوري الأبطال يوم السبت ستكون بين الهلال السوداني والنجم الساحلي ضمن مجموعة الأهلي في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وكالعادة الإثارة ستكون حاضرة وبقوة مع الدوري الإنجليزي.

أرسنال يحل ضيفا على كريستال بالاس في الثانية والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

وتنطلق 5 مباريات في الخامسة مساءً.

مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي على بي إن سبورتس 2.

تشيلسي ضد بينلي على بي إن سبورتس 7.

ليستر سيتي ضد ساوثامبتون على بي إن سبورتس 3.

ولفرهامبتون ضد نيوكاسل على بي إن سبورتس 8.

إيفرتون ضد برايتون على بي إن سبورتس 13.

والقمة النارية بين توتنام وليفربول تنطلق في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

ومتعة الدوري الإيطالي ستكون حاضرة أيضا.

كالياري ضد ميلان في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي السابعة مساءً، يحل نابولي ضيفا على لاتسيو على بي إن سبورتس 4.

ويحل أتلانتا ضيفا ثقيلا على إنتر في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

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