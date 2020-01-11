ملامح من انتصار الزمالك على زيسكو.. رسالتان إلى كارتيرون

بداية بهدف مُبكر ثم تراجع ثم ختام قوي بهدف ثان، هذا ما قدمه الزمالك في انتصاره على زيسكو يونايتد بهدفين دون رد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعب السلام.

انتصار رفع رصيد الزمالك إلى سبع نقاط ليتساوى مع مازيمبي المتصدر الذي سيلاقي بريميرو دي أوجوستو اليوم السبت.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح انتصار الزمالك على زيسكو.

الرسالة الأولى إلى كارتيرون: بنشرقي

قدم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة جيدة وسجل الهدف الأول برأسية قوية.

كلما تواجد بنشرقي في العمق مثل خطورة أكبر على خصوم الزمالك نظرا لرؤيته الجيدة في الملعب وقدرته المميزة على إنهاء الفرص بالشكل الأمثل.

هذا تحديدا ظهر جليا ضد زيسكو فكان لاعب الزمالك ثاني أكثر المسددين على المرمى من بين زملائه بخمس تسديدات خلف مصطفى محمد بتسديدة وحيدة.

لكن بنشرقي يمتلك الأفضلية عن مصطفى لأنه سدد ثلاث مرات على مرمى الخصم مقابل مرة وحيدة لمصطفى.

المرة الوحيدة التي سدد فيها مصطفى بشكل صحيح على مرمى زيسكو كانت لقطة الهدف الثاني حينما مرر بنشرقي الكرة له.

لاحظ خريطة تحركات اللاعب المغربي ضد زيسكو

الرسالة الثانية إلى كارتيرون: العامل البدني

يحتاج الزمالك إلى معد بدني في أسرع وقت ممكن في ظل تلاحم المباريات وهذا ليس غريبا على كارتيرون.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الذي سبق لقاء زيسكو: "الأهلي والزمالك يعانيان من ضغط كبير من خوض مباراتين أسبوعيا وهذا يُهلك اللاعبين بدنيا خاصة لو استمر ذلك الأمر لعدة أشهر متتالية".

وأكد "هذه هي الدولة الوحيدة التي رأيت فيها ذلك يحدث في مسابقتها المحلية".

ضد زيسكو عانى الزمالك خلال منتصف المباراة ما جعله عُرضة لأن يستقبل هدفا بسبب الإجهاد، ولكن زيسكو كان ضعيفا، أما أمام الفرق القوية فهذا يمكن أن يسبب المشاكل.

البديل المناسب

ينطبق لقب البديل المناسب حاليا بأفضل شكل على أحمد سيد "زيزو" الذي كلما شارك قدم الإضافة للزمالك.

ما يميز زيزو هو رغبته الدائمة في التقدم للأمام، على سبيل المثال 36% من إجمالي تمريراته ضد زيسكو كانت للأمام من أجل الهجوم.

رغبته الدائمة في التواجد داخل منطقة الجزاء ليخلق كثافة عددية لفريقه، وكاد أن يسجل هدفا فور مشاركته لولا أن الكرة لم تُمرر له.

وخلال الموسم الجاري وحتى الآن سجل زيزو أربعة أهداف وصنع مثلهم في 16 مباراة شارك فيها في كل البطولات مع الزمالك وهو رقم جيد بالنظر لعدم مشاركته أساسيا بشكل مستمر.

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