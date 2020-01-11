الزمالك يكشف إصابة ساسي أمام زيسكو

كشف نادي الزمالك على حجم إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أمام زيسكو.

وتعرض فرجاني ساسي لإصابة في الرأس خلال مباراة زيسكو. إصابة استدعت خروج الدولي التونسي لتلقي العلاج، قبل أن يعود لأرض الملعب.

وحسب الجهاز الطبي لنادي الزمالك عبر موقع النادي الرسمي، فإن ساسي تعرض لإصابة بجرح قطعي فوق الحاجب وتم خياطة الجرح أربع غرز بعد اللقاء.

فرجاني ساسي أكمل اللقاء حتى نهايته رغم إصابته منتصف الشوط الأول، وربطه لرأسه بضمادة.

وكان الزمالك قد فاز على زيسكو بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

فوز رفع رصيد الزمالك للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، بفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي المتصدر.

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