الزمالك يكشف إصابة ساسي أمام زيسكو

السبت، 11 يناير 2020 - 00:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الزمالك - زيسكو

كشف نادي الزمالك على حجم إصابة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أمام زيسكو.

وتعرض فرجاني ساسي لإصابة في الرأس خلال مباراة زيسكو. إصابة استدعت خروج الدولي التونسي لتلقي العلاج، قبل أن يعود لأرض الملعب.

وحسب الجهاز الطبي لنادي الزمالك عبر موقع النادي الرسمي، فإن ساسي تعرض لإصابة بجرح قطعي فوق الحاجب وتم خياطة الجرح أربع غرز بعد اللقاء.

أخبار متعلقة

مدرب زيسكو: لن أتحدث عن أسباب الخسارة ضد الزمالك.. نتمسك بآخر أمل مدرب الزمالك يكشف سبب "عصبيته" أمام زيسكو ويُصرح: هدفنا التأهل ثم الصدارة رأس بنشرقي تضع قدم الزمالك الأولى في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في زيسكو الزمالك يحب المغرب.. بنشرقي يسجل ويتساوى مع ستانلي ويقترب من الهداف الإفريقي

فرجاني ساسي أكمل اللقاء حتى نهايته رغم إصابته منتصف الشوط الأول، وربطه لرأسه بضمادة.

وكان الزمالك قد فاز على زيسكو بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

فوز رفع رصيد الزمالك للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، بفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي المتصدر.

طالع أيضا

مهاجم الأهلي على أعتاب الرحيل

صفقة مثيرة في الدوري المصري

الزمالك يقترب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تفاصيل عرض برشلونة لـ تشافي

اعتراضات واشتباكات في دوري أبطال إفريقيا

بيان رسمي من الأهلي عن "أزمة الجماهير"

في الدوري الزمالك فرجاني ساسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 11-1-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي في سبت كروي ناري 7 دقيقة | إفريقيا
ملامح من انتصار الزمالك على زيسكو.. رسالتان إلى كارتيرون 12 دقيقة | تقرير في الجول
الزمالك يكشف إصابة ساسي أمام زيسكو 14 دقيقة | الدوري المصري
سلة – الاتحاد السكندري يستعيد إسماعيل أحمد 23 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب زيسكو: لن أتحدث عن أسباب الخسارة ضد الزمالك.. نتمسك بآخر أمل 24 دقيقة | إفريقيا
فرج عامر يعلنها: صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90% 41 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك