فرج عامر يعلنها: صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90%

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب ناديه بشدة من استعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي.

وقال فرج عامر: "نحن في خطوات متقدمة وجيدة جدا مع صلاح محسن والأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90%".

وتابع "صفقة صلاح محسن ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأتم "هناك موافقة مبدئية في الوقت الحالي من الأهلي بخصوص الصفقة".

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صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2018.

ولم يشارك مهاجم منتخب مصر الأوليمبي سوى في 3 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة الفرنسي ريني فايلر.

وسجل صلاح محسن هدفين مع الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.

طوال مشواره مع الأهلي، سجل صلاح محسن 8 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 32 مباراة.

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