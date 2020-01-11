فرج عامر يعلنها: صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90%
السبت، 11 يناير 2020 - 00:10
كتب : FilGoal
أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب ناديه بشدة من استعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي.
صلاح محسن
النادي : الأهلي
وقال فرج عامر: "نحن في خطوات متقدمة وجيدة جدا مع صلاح محسن والأهلي".
وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90%".
وتابع "صفقة صلاح محسن ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".
وأتم "هناك موافقة مبدئية في الوقت الحالي من الأهلي بخصوص الصفقة".
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صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2018.
ولم يشارك مهاجم منتخب مصر الأوليمبي سوى في 3 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة الفرنسي ريني فايلر.
وسجل صلاح محسن هدفين مع الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.
طوال مشواره مع الأهلي، سجل صلاح محسن 8 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 32 مباراة.
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