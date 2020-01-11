فرج عامر يعلنها: صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90%

السبت، 11 يناير 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - أطلع برة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب ناديه بشدة من استعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي.

وقال فرج عامر: "نحن في خطوات متقدمة وجيدة جدا مع صلاح محسن والأهلي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90%".

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وتابع "صفقة صلاح محسن ستكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأتم "هناك موافقة مبدئية في الوقت الحالي من الأهلي بخصوص الصفقة".

صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم إلى الأهلي قادما من إنبي في يناير من عام 2018.

ولم يشارك مهاجم منتخب مصر الأوليمبي سوى في 3 مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم تحت قيادة الفرنسي ريني فايلر.

وسجل صلاح محسن هدفين مع الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا.

طوال مشواره مع الأهلي، سجل صلاح محسن 8 أهداف وصنع مرة خلال ظهوره في 32 مباراة.

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