رسميا – الاتحاد السكندري يتعاقد مع الليبي أنيس سالتو

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في إتمام التعاقد مع النجم الليبي أنيس سالتو قادما من النجم الساحلي التونسي.

ووقع الجناح أنيس سالتو على عقده مع الاتحاد السكندري لمدة موسم ونصف بحضور محمد مصيلحي رئيس النادي وطلعت يوسف المدير الفني للفريق إلى جانب عبد الجليل إمام مدير الكرة ومحمد إبراهيم المدرب العام وبلال نظير وكيل اللاعب.

صاحب الـ 27 عاما سجل هدفين خلال ظهوره في 6 مباريات في الدوري التونسي هذا الموسم بقميص النجم الساحلي.

وفسخ أنيس سالتو عقده مؤخرا مع النجم الساحلي، ليدخل الاتحاد السكندري في مفاوضاته مباشرة معه وفي النهاية ينجح في إتمام الصفقة.

وسبق لأنيس الذي حصد جائزة أفضل لاعب في ليبيا عام 2018 التدرب تحت قيادة طلعت يوسف مع أهلي طرابلس الليبي.

ولعب أنيس 7 مباريات مع أهلي طرابلس تحت قيادة طلعت يوسف ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 12 مباراة بالتساوي مع الزمالك.

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