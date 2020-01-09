سموحة يعلن رسميا – قبول استقالة التوأم.. مباراة الحرس هي الأخيرة

أعلن سموحة بشكل رسمي استقالة حسام حسن من منصب المدير الفني للفريق، واستقالة شقيقه إبراهيم حسن من منصب مدير الكرة.

وقال سموحة عبر حسابه على تويتر: "التوأم يتقدم بإستقالته من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكرا لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق".

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ويتولى حسام حسن تدريب سموحة منذ فبراير الماضي ولعب 24 مباراة مع الفريق، فاز في 9 وتعادل 6 وخسر 9 أخرهم ضد وادي دجلة 3-2 في الجولة 12 من الدوري المصري.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن في الدوري المصري، بعد فترات متعددة مع المصري والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

وخسر سموحة مباراتين متتاليتين في الدوري، ضد المصري وضد دجلة، ليصبح الفريق السكندري سابعا بـ17 نقطة بعد 12 جولة.

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