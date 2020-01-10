اعتراضات وصلت لاشتباكات.. شبيبة القبائل يتعادل مع الرجاء لصالح الترجي

الجمعة، 10 يناير 2020 - 20:14

كتب : FilGoal

من اعتراضات لاعبي شبيبة القبائل أمام الرجاء

فشل فريق شبيبة القبائل الجزائري في استغلال عامل الأرض والجمهور، ليسقط في فخ التعادل أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

شبيبة القبائل تعادل بلا أهداف أمام الرجاء في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

القمة الجزائرية المغربية لم تشهد أي أهداف ولكنها شهدت اعتراضات بالجملة على حكم المباراة وتحديدا من أصحاب الأرض.

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الاعتراضات وصلت ذروتها في الدقيقة 90 بعدما طالب شبيبة القبائل الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على عمر العرجون.

لاعبو شبيبة القبائل تجمعوا حول الحكم قبل أن تتحول الاعتراضات إلى اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للشبيبة، قبل أن يطلق صافرة النهاية وتشتد الاعتراضات عليه من لاعبي الفريق الجزائري والجهاز الفني.

ووصل شبيبة القبائل إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث لتتصعب مهمته في تخطي دور المجموعات.

الرجاء في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الترجي التونسي قبل لقاء الأخير أمام فيتا كلوب.

في حالة فوز الترجي التونسي أمام فيتا كلوب يوم السبت، فأن بطل آخر نسختين من البطولة سيتأهل بشكل رسمي إلى الدور المقبل.

ويلعب شبيبة القبائل خارج أرضه في الجولة المقبلة أمام فيتا كلوب، بينما يستضيف الترجي التونسي نظيره الرجاء المغربي.

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