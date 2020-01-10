رأس بنشرقي تضع قدم الزمالك الأولى في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في زيسكو

وضع الزمالك قدما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على زيسكو يونايتد.

فاز الزمالك على زيسكو يونايتد بهدفين مقابل لا شيء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وبفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي المتصدر.

سجل أشرف بنشرقي هدف الزمالك الأول، فيما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بقليل.

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التشكيل

بدأ كارتيرون اللقاء بمحمد أوناجم كأساسي، فيما استمر محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك بجانب أوناجم وبنشرقي لمواجهة زيسكو يونايتد ⚪️⚽️#في_إفريقيا pic.twitter.com/JovehzMyFJ — FilGoal (@FilGoal) January 10, 2020

وصف المباراة

بدأ الزمالك اللقاء ضاغطا بقوة. وبالفعل تقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أشرف بنشرقي. تمريرة من فرجاني ساسي إلى محمد أوناجم، وعرضية من المغربي، قابلها المغربي الآخر بنشرقي برأسية في المرمى.

الهدف هو الخامس لبنشرقي في دوري أبطال إفريقيا. هدف جعله ثاني هدافي الزمالك الأجانب التاريخيين في بطولات إفريقيا بالتساوي مع ستانلي أوهاووتشي.

ضغط زملكاوي

لاعبو زيسكو حاولوا العودة في اللقاء. كولادي كولا توغل وصل لحدود منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، لكن محمود حمدي "الونش" استخلص منه الكرة بتدخل رائع دون مخالفة.

وعاد بنشرقي لتهديد مرمى الفريق الزامبي في الدقيقة التاسعة بعد توغل جيد، لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس.

ومجددا من الجهة اليمنى، عرضية من حازم إمام هذه المرة في الدقيقة الـ16، لكن الدفاع حولها إلى ركنية قبل رأس مصطفى محمد.

المباراة هدئت قليلا، ثم عاد يوسف إبراهيم "أوباما" ليصنع الخطورة في الدقيقة الـ32 بتمريرة إلى بنشرقي، والذي حاول المرمى لكن كرته طالت ووصلت إلى الدفاع.

إصابتان

الإصابات ضربت الزمالك في تلك الفترة. فرجاني ساسي أولا في الدقيقة الـ34 بعد التحام في الهواء، أصيب في الحاجب وخرج من الملعب ليتلقى العلاج.

وأثناء علاج ساسي، سقط محمد أبو جبل حارس الفريق على الأرض أيضا في الدقيقة الـ38، لكنه أكمل اللقاء بشكل طبيعي.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت هادئة كما كانت نهاية الشوط الأول. مخالفة نفذها أوناجم وقابلها مصطفى محمد برأسية في الدقيقة الـ47 فوق المرمى.

وإصابة لطارق حامد في الدقيقة الـ50 بعد تدخل قوي من لاعب زيسكو، قبل أن يستكمل اللقاء.

أوناجم توغل في الدقيقة الـ61 بعد تبادل رائع للكرة مع أوباما، لكن المغربي أرسل عرضية لم تجد المتابع.

تدخل كارتيرون

وتدخل باتريس كارتيرون من خارج الخطوط في الدقيقة الـ62. أحمد سيد "زيزو" شارك بدلا من أوباما.

الجهة اليمنى كلمة السر

وكاد أوناجم يسجل الثاني في الدقيقة الـ63. كرة طويلة استلمها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ثم سدد بيسراه، إلا أن جاكوب باندا حارس زيسكو تصدى لها وأبعدها الدفاع.

وكالعادة كانت الجهة اليمنى كلمة السر. عرضية من حازم إمام في الدقيقة الـ66، قابلها مصطفى محمد برأسية بجانب القائم بقليل.

ومصطفى محمد مرة أخرى يسدد في الدقيقة الـ70 وتصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

جورج لواندمينا مدرب زيسكو رد على كارتيرون بدخول عمر كاسومبا في الدقيقة الـ75 بدلا من كوادري كولا.

وكان مصطفى فتحي ثاني تبديلات الزمالك في الدقيقة الـ76 بدلا من محمد أوناجم.

وسط الهدود، كاد بنشرقي يلدغ ثانيا بتصويبة رائعة في الدقيقة الـ79، لكن كرته مرت بجانب القائم بقليل.

مصطفى محمد أهدر أخطر الفرص في الدقيقة الـ83. تمريرة من مصطفى فتحي إلى بنشرقي الذي أرسل عرضية رائعة، لكن رأسية مصطفى محمد كانت عرضية بدلا من ذهابها تجاه المرمى.

زيسكو كاد يباغت الزمالك بهدف التعادل في الدقيقة الـ85. البديل كاسومبا سدد كرة على الطائر من حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب المرمى.

وجاء آخر تبديلات زيسكو في الدقيقة الـ86 بدخول إينوك ساموبوكاما بدلا من وينستون كالينجو.

قتل المباراة

قتل الزمالك اللقاء بهدف ثان في الدقيقة الـ89. مصطفى فتحي بلمحة عبقرية، استلم كرة طولية عالية بشكل رائع، ثم مرر كرة أروع إلى أشرف بنشرقي الذي انفرد بالمرمى تماما، والنجم المغربي هنا استخدم رأسه مجددا لكن ليس لتمرير الكرة، لكن للتكفير في الضمان الأكبر، فمررها إلى مصطفى محمد ليسجلها في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثاني.

هنا آجرى كارتيرون آخر التبديلات في صفوف الزمالك بدخول إسلام جابر بدلا من بنشرقي الدقيقة الـ90.

تألق أبو جبل

ورفق محمد أبو جبل إنهاء اللقاء دون ترك بصمة. الحارس الأمين في المباريات الأخيرة، تصدى بشكل رائع لتصويبة جيسي جاكسون إلى ركنية، ثم خرج وأمسك الركنية بثبات، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وبفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي المتصدر، فيما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

مازيمبي يلتقي بريميرو دي أوجوستو مساء غد السبت في المباراة الأخرى لهذه الجولة من المجموعة.

ويلعب الزمالك مع مازيمبي يوم 25 يناير الجاري، في الجولة الخامسة من البطولة.



































































































































































































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