الكشف عن تفاصيل العقد المُقدم من برشلونة إلى تشافي ورد الأخير

منذ إطلاق حكم لقاء برشلونة وأتليتكو مدريد صافرته معلنا نهاية اللقاء بهزيمة البلوجرانا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني إلا وبدأت التقارير التي تشير اقتراب رحيل إرنستو فالفيري.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" في تقرير لها اليوم الجمعة أن إريك أبيدال المدير الرياضي وأوسكار جارو المدير التنفيذي سافرا إلى قطر للالتقاء بتشافي هيرنانديز مدرب السد وأيقونة البلوجرانا السابق من أجل تدريب الفريق.

ذلك الاجتماع نشرت صحيفة "ماركا" وإذاعة "كادينا سير" الإسبانيتين تفاصيله.

أوضحت الصحيفة في تقريرها أن علاقة برشلونة بفالفيردي انتهت، النادي الإسباني كان يخطط لاستقدام تشافي في الصيف بعقد يمتد لموسمين بالفعل.

لكن الهزيمة من أتليتكو جعلت إدارة برشلونة تُعجل برحيل فالفيردي وقدوم تشافي.

ورغم الاجتماع به، لكن تشافي حتى الآن غير موافق على القدوم في منتصف الموسم ما يجعل فالفيردي يستمر حتى الصيف لأنه "لا يوجد بديل واضح لخلافته" على حد قول الصحيفة.

ما ذكرته "ماركا" اتفقت فيه إذاعة "كادينا سير" بأن برشلونة قدم عقدا لتشافي يمتد لموسمين ونصف على أن يبدأ مهمته مباشرة خلال الأيام الحالية.

لكن تشافي لم يوافق حتى الآن وطلب مهلة للتفكير، ومن المتوقع أن يكون الرد خلال الأسبوع الجاري.

وكان تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد قال في وقت سابق إن عودة تشافي لبرشلونة أمر متوقع لأنه بمثابة منزله.

وقال: "نعلم أن ناد بحجم برشلونة واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

وبدأ تشافي مسيرته التدريبية مطلع الموسم الجاري مع السد القطري عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

الإسباني البالغ 39 عاما قاد بطل الدوري القطري في 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 2 وخسر 10، واحتل المركز السادس في كأس العالم للأندية.

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