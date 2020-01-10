الكشف عن تفاصيل العقد المُقدم من برشلونة إلى تشافي ورد الأخير

الجمعة، 10 يناير 2020 - 23:05

كتب : رامي جمال

شابي هيرنانديز - برشلونة

منذ إطلاق حكم لقاء برشلونة وأتليتكو مدريد صافرته معلنا نهاية اللقاء بهزيمة البلوجرانا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني إلا وبدأت التقارير التي تشير اقتراب رحيل إرنستو فالفيري.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" في تقرير لها اليوم الجمعة أن إريك أبيدال المدير الرياضي وأوسكار جارو المدير التنفيذي سافرا إلى قطر للالتقاء بتشافي هيرنانديز مدرب السد وأيقونة البلوجرانا السابق من أجل تدريب الفريق.

ذلك الاجتماع نشرت صحيفة "ماركا" وإذاعة "كادينا سير" الإسبانيتين تفاصيله.

أخبار متعلقة

السد القطري: ذهاب تشافي إلى برشلونة أمر طبيعي ومتوقع ولكن راديو كتالونيا: خليفة فالفيردي؟ أبيدال يسافر إلى تشافي في قطر راديو كتالونيا: وظيفة فالفيردي على المحك.. وقرار برشلونة الإثنين

أوضحت الصحيفة في تقريرها أن علاقة برشلونة بفالفيردي انتهت، النادي الإسباني كان يخطط لاستقدام تشافي في الصيف بعقد يمتد لموسمين بالفعل.

لكن الهزيمة من أتليتكو جعلت إدارة برشلونة تُعجل برحيل فالفيردي وقدوم تشافي.

ورغم الاجتماع به، لكن تشافي حتى الآن غير موافق على القدوم في منتصف الموسم ما يجعل فالفيردي يستمر حتى الصيف لأنه "لا يوجد بديل واضح لخلافته" على حد قول الصحيفة.

ما ذكرته "ماركا" اتفقت فيه إذاعة "كادينا سير" بأن برشلونة قدم عقدا لتشافي يمتد لموسمين ونصف على أن يبدأ مهمته مباشرة خلال الأيام الحالية.

لكن تشافي لم يوافق حتى الآن وطلب مهلة للتفكير، ومن المتوقع أن يكون الرد خلال الأسبوع الجاري.

وكان تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد قال في وقت سابق إن عودة تشافي لبرشلونة أمر متوقع لأنه بمثابة منزله.

وقال: "نعلم أن ناد بحجم برشلونة واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

وبدأ تشافي مسيرته التدريبية مطلع الموسم الجاري مع السد القطري عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

الإسباني البالغ 39 عاما قاد بطل الدوري القطري في 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 2 وخسر 10، واحتل المركز السادس في كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضا

جوارديولا: تخطي أجويرو لرقم هنري سيكون عظيما

اتحاد الكرة يعلن استحداث منصبين لتطوير تنظيم المباريات

فايلر: أجواء إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة

إكرامي: الأهلي يبحث عن الفوز دائما

مورينيو: لا يوجد بديل لهاري كين

شابي برشلونة السد فالفيردي

نرشح لكم

أخر الأخبار

إبراهيم حسن يكشف شرط استمرار التوأم مع سموحة ويصرح: ما حدث من الكاف عدم احترام ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات تأهل الزمالك – انتصار للتأكيد.. وفرصة الصدارة "الصعبة" قائمة ساعة | إفريقيا
مواعيد مباريات اليوم 11-1-2020 والقنوات الناقلة.. الأهلي في سبت كروي ناري ساعة | إفريقيا
ملامح من انتصار الزمالك على زيسكو.. رسالتان إلى كارتيرون ساعة | تقرير في الجول
الزمالك يكشف إصابة ساسي أمام زيسكو 2 ساعة | الدوري المصري
سلة – الاتحاد السكندري يستعيد إسماعيل أحمد 2 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك