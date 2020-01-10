بيان – الأهلي: اتصالات مكثفة للخطيب لتيسير دخول الجماهير المباريات

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة اتصالات مع كل من، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة تذكرتي الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات.

ويحاول الخطيب، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، عقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المشار إليه مناقشة وضع آليات للتيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات، تمهيدًا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات، والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن، والتي تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، حسب بيان الأهلي.

ويستعد الأهلي للحلول ضيفا على بلاتينوم في زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي يوم 24 يناير في استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة ذاتها.

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