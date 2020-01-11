مدرب زيسكو: لن أتحدث عن أسباب الخسارة ضد الزمالك.. نتمسك بآخر أمل

رفض جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي الحديث عن أسباب خسارة فريقه أمام الزمالك.

الزمالك انتصر على زيسكو بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل).

وقال مدرب زيسكو: "النتيجة أمام الزمالك مخيبة للآمال بشدة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "الزمالك هاجم بكل قوة منذ بداية المباراة على عكس لقاء الذهاب في زامبيا".

وتابع "كذلك ظروف المناخ مختلفة تماما في مصر عن زامبيا".

وأكمل حديثه قائلا: "لن أتحدث عن أسباب الخسارة ولكننا نتمسك بآخر آمالنا في المجموعة من أجل التأهل".

وأتم "سنلعب من أجل الفوز في آخر مباراتين".

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فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وبفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي المتصدر.

سجل أشرف بنشرقي هدف الزمالك الأول، فيما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بقليل.











































































































































































































































































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