السد القطري: ذهاب تشافي إلى برشلونة أمر طبيعي ومتوقع ولكن

رد تركي العلي المدير التنفيذي لنادي السد القطري على احتمالية رحيل مدرب الفريق تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة.

إذاعة "راديو كتالونيا" كشفت سفر أريك أبيدال المدير الرياضي لـ برشلونة إلى قطر من أجل الاجتماع مع تشافي. (طالع التفاصيل)

فما جديد الأمر؟

قال المدير التنفيذي لنادي السد: "مسألة ذهاب تشافي إلى برشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعة لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد أن يعود إليه في المستقبل".

وأردف في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي "ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدربا لـ السد".

وتابع "تشافي يركز هو وفريقه على مواجهة الريان يوم السبت في الدوري القطري".

وأكمل حديثه قائلا: "نعلم أن نادي بحجم برشلونة واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

تشافي أسطورة برشلونة بدأ مسيرته التدريبية مطلع الموسم الجاري مع السد القطري عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

الإسباني البالغ 39 عاما قاد بطل الدوري القطري في 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 2 وخسر 10، واحتل المركز السادس في كأس العالم للأندية.

وخسر برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد 3-2 في لقاء مثير جعل وظيفة فالفيردي "على المحك" وفقا للتقارير الإسبانية.

المدرب السابق لفالنسيا وبيلباو تولى تدريب برشلونة في يوليو 2017، ومنذ ذلك الحين درب الفريق في 145 مباراة فاز في 97 منهم وتعادل 32 وخسر 16.

وحصد فالفيردي لقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس الملك مرة واحدة، ولقب كأس السوبر مرة واحدة أيضا.

فشل فالفيردي الأكبر جاء في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النسختين الماضيتين على يد روما ثم ليفربول في عودتين شهيرتين بإسمي كوستاس مانولاس، وديفوك أوريجي.

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