مؤتمر فايلر: أجواء إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة.. لكن خبرات الأهلي قادرة على تخطي الصعاب

قال ريني فايلر مدرب الأهلي إن الأجواء في قارة إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة، لكن فريقه قادر على تخطي الصعاب من خلال الخبرات التي يمتلكها بين صفوفه. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلاتينوم.

وصرح فايلر قائلا: "جاهزون لمواجهة بلاتينوم، أصبحنا ندرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، سبق وأن واجهناه في الجولة السابقة، بجانب علمي ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل اللاعبين أو المدير الفني".

وأضاف "الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناجمة عن ضغط المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة".

وواصل "لكن، الأهلي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين قادرة على تعويض الغيابات، وهناك عدد من اللاعبين حصل على فرصته في اللعب بعد هذه الإصابات".

واستطرد "الأهلي استعد جيدا لتلك المباراة رغم طول الرحلة من القاهرة إلى بولاوايو، الهدف هو تحقيق الفوز".

وتابع "الأجواء في إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة، لكن الأهلي يمتلك خبرات قادرة على تخطي الصعاب".

وأتم "مروان محسن جاهز للمشاركة في المباراة".

الأهلي يواجه مضيفه بلاتينوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت في الثالثة عصرا.

وحصد الأهلي حتى الآن 6 نقاط من 3 مباريات بعد الخسارة من النجم الساحلي في الجولة الأولى، ثم الانتصار على الهلال السوداني 2-1 وبلاتينوم 2-0 على الترتيب.

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