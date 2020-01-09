راديو كتالونيا: وظيفة فالفيردي على المحك.. وقرار برشلونة الإثنين

يبدو وأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قد يكون قد أمضى لحظاته الأخيرة مدربا للفريق الكتالوني، في الخسارة أمام أتليتكو مدريد 3-2 في نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة.

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" إنه "لا يوجد أي إجماع على فالفيردي في أروقة برشلونة".

وأضافت الإذاعة الإسبانية: "وظيفة فالفيردي على المحك، وليس فقط بسبب مباراة أتليتكو مدريد".

وشدد التقرير "تلك الأمور الصغيرة تضيف لأمور كثيرة تقلل كل يوم من فرص بقاء فالفيردي".

وأتم التقرير، بأن اجتماع إدارة برشلونة يوم الإثنين سيحسم مصير فالفيردي.

المدرب السابق لفالنسيا وبيلباو تولى تدريب برشلونة في يوليو 2017، ومنذ ذلك الحين درب الفريق في 145 مباراة فاز في 97 منهم وتعادل 32 وخسر 16.

وحصد فالفيردي لقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس الملك مرة واحدة، ولقب كأس السوبر مرة واحدة أيضا.

فشل فالفيردي الأكبر جاء في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النسختين الماضيتين على يد روما ثم ليفربول في عودتين شهيرتين بإسمي كوستاس مانولاس، وديفوك أوريجي.

video:1

اقرأ أيضا

ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة

سسكا صوفيا يوضح حقيقة اقتراب مهاجمه من الأهلي

"حسام حسن لا يحب الاستسلام ولكن.."

مرشح مفاجأة لخلافة حسام حسن

هل تتأجل قمة الدوري؟