مؤتمر إكرامي: الأهلي يبحث عن الفوز دائما بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة

قال شريف إكرامي حارس الأهلي إن فريقه يبحث عن الفوز دائما بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة سواء على ملعبه أو خارجه، مشيرا إلى أنه سيعود للمشاركة الجماعية في التدريبات عقب عودة الفريق إلى القاهرة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وصرح إكرامي قبل مواجهة بلاتينوم في دوري الأبطال قائلا: "الأهلي يبحث عن الفوز دائما بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة سواء على ملعبه أو خارجه".

وأضاف "هذه الأمور لم تعد تشكل فارقا كبيرا في حسم نتائج المباريات، باستثناء الأجواء المحيطة التي قد تساعد في حالة إقامة المباراة على ملعبك".

وواصل "هناك تغييرات حدثت في صفوف المنافس، سواء باستقدام مدير فني جديد أو بعض اللاعبين، وهو أمر لن يفرق مع لاعبي الأهلي كثيرا، خاصة أن هدفنا واضح ومحدد وهو الفوز".

وأكمل "اللاعبون يمتلكون خبرات كبيرة ويعرفون كيفية مواجهة الظروف، خاصة في المباريات الإفريقية".

وأتم "أعاني من إجهاد في عضلة السمانة، وكان ذلك السبب في ابتعادي عن المشاركة في التدريبات، وسأعود للمشاركة عقب عودة الفريق إلى القاهرة".

الأهلي يواجه مضيفه بلاتينوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت في الثالثة عصرا.

وحصد الأهلي حتى الآن 6 نقاط من 3 مباريات بعد الخسارة من النجم الساحلي في الجولة الأولى، ثم الانتصار على الهلال السوداني 2-1 وبلاتينوم 2-0 على الترتيب.

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