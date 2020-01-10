مؤتمر مورينيو: لا يوجد بديل لهاري كين.. ومصور أمازون يتابعني في كل مكان عدا المرحاض

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام، إن هاري كين مهاجم فريقه المصاب والذي قد لا يعود قبل شهر أبريل المقبل، لا يمكن استبداله كما أنه لا يمتلك مهاجما آخر في تشكيله، كما أبدى امتعاضه من مصوري شركة "أمازون" الذين يطاردونه في كل مكان.

وصرح المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي قائلا: "لدينا العديد من الإصابات، لكن مجددا إن فكرت فيها ومن لن يلعب، فلن أكون واثقا ومتحفزا كما أنا، يجب أن نركز على ما فعلناه في هذا الأسبوع، نركز على المجهود وحماس الأولاد هذا الأسبوع والحافز، لأنك ستواجه أفضل الفرق".

وأضاف "نحن نلعب ضد الأفضل، إما أن تكون واثقا أو لا، إن لم تكن كذلك فمن الأفضل أن تظل في المنزل، إن كنت واثقا فلن يكون الأمر سهلا، ستخوض المباراة بكل شيء لديك وهذا ما أريده من لاعبي، أن نقدم كل ما لدينا".

وواصل "لا لا لا، الأمر ليس حول تقديم قائمة باللاعبين، سوق يناير غريبة، إنها ليست سهلة، إنها سوق من الفرص التي قد تظهر ولديك الظروف إما لاستغلالها أو لا، علينا أن نكون هادئين وألا نفكر في السوق، لندع سوق الانتقالات تفكر فينا".

توتنام يستعد لمواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وأكمل عن إصابة هاري كين "تلك هي الحياة وكرة القدم، بالطبع إصابة كين أنباء سيئة، لكن علينا أن نكون إيجابيين وننظر للأخبار الجيدة، وهي قبل نهاية الشهر سيعود لنا الثنائي هوجو لوريس وبين دافيز".

وتابع "بالطبع هاري كين لاعب مهم ولا يمكن استبداله، لا يوجد لاعب يمكنه استبداله".

وأردف "ليس لدينا لاعب آخر غير كين، لا يوجد مهاجم آخر في تشكيلي، كان لدينا لاعب واحد وليس جاهزا".

واستطرد "تعلم أننا لا يمكننا اللعب بطريقتنا في غياب كين، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو بالطبع أننا لن نكون بنفس الأداء في غيابه".

هاري كين تعرض للإصابة خلال مواجهة ساوثامبتون ضمن الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي ومن المتوقع غيابه حتى شهر أبريل المقبل.

وواصل مورينيو ممتعضا من متابعة الكاميرات له قائلا: "أشعر بالكاميرات لأنها دائما في وجههي، أسير في النفق وأراها، هؤلاء الأشخاص مصورو أمازون متواجدين 24 ساعة في اليوم، فقط الكاميرا لا تتبعني حينما أذهب للمرحاض، بعيدا عن هذا، يلازمونني طيلة الوقت".

وواصل "هل يزعجني ذلك؟ لا، فقط أمازون يزعجونني وليس الكاميرات يوم المباراة".

وأتم عن ليفربول قائلا: "الأمر ليس أنا ضد يورجن كلوب، إنه توتنام ضد ليفربول، لنستمتع بالمباراة".

ليفربول لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي لـ37 مباراة متتالية حتى الآن، منها 20 في الموسم الجاري.

كلوب ومورينيو تواجها كمدربين سابقا في 10 مواجهات، المدرب الألماني فاز 4 مرات، وفاز مورينيو مرتين، وتعادلا 4 مرات.

وآخر مرة حقق مورينيو الفوز ضد كلوب كان بنتيجة 2-1 مع مانشستر يونايتد في موسم 2017-2018 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يخسر بنتيجة 3-1 في الموسم التالي، ويرحل على أثر تلك الهزيمة عن منصبه من تدريب الفريق.

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