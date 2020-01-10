راديو كتالونيا: خليفة فالفيردي؟ أبيدال يسافر إلى تشافي في قطر

الجمعة، 10 يناير 2020 - 14:55

كتب : FilGoal

مؤتمر تشافى

يبدو أن خسارة برشلونة من أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني كانت القشة التي قصمت مستقبل أرنستو فالفيردي.

برشلونة رغم تقدمه حتى الدقيقة 80 بهدفين مقابل هدف، نجح أتليتكو مدريد في قلب الأوضاع وفاز بنتيجة 3-2 وخطف بطاقة العبور لنهائي السوبر الإسباني.

إذاعة "راديو كتالونيا" قالت إن أريك أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتالوني وأوسكار جارو المدير التنفيذي سافرا إلى قطر من أجل الاجتماع مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق.

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الإذاعة الكتالونية سبق لها أمس عقب الخسارة أن تحدثت عن مستقبل فالفيردي بأنه على المحك بسبب الانقسام في أروقة النادي على استمراره.

التقرير الذي نُشر توصل إلى أن هناك اجتماع يوم الإثنين المقبل يحسم مصير الإسباني على رأس القيادة الفنية للفريق.

المدرب السابق لفالنسيا وبيلباو تولى تدريب برشلونة في يوليو 2017، ومنذ ذلك الحين درب الفريق في 145 مباراة فاز في 97 منهم وتعادل 32 وخسر 16.

وحصد فالفيردي لقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس الملك مرة واحدة، ولقب كأس السوبر مرة واحدة أيضا.

فشل فالفيردي الأكبر جاء في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النسختين الماضيتين على يد روما ثم ليفربول في عودتين شهيرتين بإسمي كوستاس مانولاس، وديفوك أوريجي.

في المقابل تشافي بدأ مسيرته التدريبية مطلع الموسم الجاري مع السد القطري عقب اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

الإسباني البالغ 39 عاما قاد بطل الدوري القطري في 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 2 وخسر 10، واحتل المركز السادس في كأس العالم للأندية.

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