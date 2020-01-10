فيديو في الجول - أسباب إصابات لاعبي الفراعنة في أمم إفريقيا 2017 وكيف استفدنا منها مستقبلا

الجمعة، 10 يناير 2020 - 16:34

كتب : أحمد العريان

محمد أبو العلا

ساهمت تحليلات DNA fit في تقليل نسب الإصابة في المنتخب الوطني.

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر يكشف لـ FilGoal.com كيف قلّت نسبة الإصابات بين كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019.

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طبيب المنتخب أوضح أن "منتخب مصر وصل للمباراة النهائي من كأس أمم إفريقيا 2017 بـ 17 لاعبا من أصل 23 لاعبا"

وواصل "اتحاد الكرة دعمني من أجل إجراء تحليلات DNA fit وهو ما ساعدنا في بعض المواقف خلال البطولة وفي أخرى لم نستطع".

وأتم "في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019 قلت نسب الإصابات بشكل كبير رغم أن عدد المباريات متقارب وفي نفس المدة ذاتها مقارنة ما أمم إفريقيا 2017".

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