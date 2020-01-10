مؤتمر جوارديولا: مستقبل ساني بيده.. وتخطي أجويرو لرقم هنري سيكون عظيما

الجمعة، 10 يناير 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

مؤتمر جوارديولا - مانشستر سيتي

ينتظر جوسيب أجويرو المدير الفني لـ مانشستر سيتي عودة إيمريك لابورت وليروي ساني الذي عادت الشائعات لتربطه بالرحيل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

الإسباني قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا عن عودة المدافع الفرنسي: "لابورت ليس مستعدا للمشاركة بعد، يتدرب بشكل يومي ويشعر بالتحسن يوما تلو الآخر، ولا أعرف موعد عودته لخوض المباريات وأنتظر قرار الأطباء من أجل الحصول على أذن اللعب".

وعن مستقبل ساني "هذا السؤال له ولوكيله والنادي، لست مشاركا في هذا الموضوع، الآن تعافى بشكل جيد، ولكنه يعرف ما يؤمن به".

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وواصل "أريده أن يعود لائقا الآن، ركبته تبدو بحالة جيدة لكن هذا ليس عملي، مستقبله في يده".

وتطرق للحديث عن الهداف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو "قد يصل إلى عدد أهداف أكثر من أسطورة مثل تيري هنري، هذا إنجاز عظيم".

وأكمل الإشادة به "يتأقلم بشكل مميز منذ البداية، بإمكانه أن يسجل من أي مكان في منطقة الجزاء، هو مهاجم رائع".

أجويرو سجل 174 هدفا وعلى بُعد هدف واحد عن تيري هنري أسطورة أرسنال في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا.

وأردف عن لقاء الفيلانز "علينا مواجهة جميع الفرق، أستون فيلا فريق قوي ويمتلك استاد رائع وغيّروا تشكيلهم في المباريات الأخيرة، وخاضوا مباراة بـ 5 مدافعين ربما بسبب الإصابات".

وأتم عن صراع الصدارة على لقب الدوري الإنجليزي "الضغط يظل مثلما هو، نحاول أن نلعب جيدا ونفوز في المباريات سواء كنا متقدمين بفارق 14 نقطة أو متأخرين".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر ونقطة وحيدة عن ليستر سيتي.

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