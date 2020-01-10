مؤتمر كلوب: مورينيو مدرب كبير أحترم عقليته.. وماني يستحق جائزة الأفضل في إفريقيا

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن نظيره جوزيه مورينيو مدرب توتنام من طراز عالمي، مشيرا إلى أنه يحترم عقليته، كما أبدى سعادة كبيرة بعد فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام ردا على هل يكرر ليفربول موسم أرسنال والـ لا هزيمة: "يا إلهي، من أرسلك لتسأل هذا السؤال، لم أفكر للحظة حول الأمر، ولن نبدأ في التفكير بها الآن، إن فكرنا حول أي رقم، لما فزنا بهذا الكم من المباريات حتى الآن، وهذا هو الأمر بالكامل".

وأضاف "علينا أن نظل مركزين، مشكلتي الكبيرة الآن هي توتنام، كيف سيفكر ويلعب، هذا هو مصدر قلقي الوحيد".

وعن توقعاته لمسيرة مورينيو مع توتنام قال: "لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% كيف سيؤدي الفريق مع مورينيو لكننا رأينا ما فعله ضدنا في مانشستر يونايتد، الأندية مختلفة واللاعبون كذلك، تحليلنا دائما ينتهي بعيدا عن الحقيقة، الأمر ذاته لنا، نرغب في ألا نكون متوقعين".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في السابعة والنصف مساء.

وعن المصابين قال كلوب: "جيمس ملينر ونابي كيتا كلاهما لن يلعب المباراة، لأنهما يعانيان من إصابات عضلية".

وواصل "ديان لوفرين وفابينيو كانا يعملان بقوة مؤخرا، سنرى ما سيحدث لهما قبل مواجهة مانشستر يونايتد، ناثانيال كلاين يسير في طريق جيد لكنه ليس جاهزا بعد، جويل ماتيب أدى الجزء الأول من التدريب، وشاكيري تدرب بصورة طبيعية".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد 20 مباراة برصيد 58 نقطة، بفارق 28 نقطة عن توتنام السادس.

وتطرق كلوب للحديث عن اللقب الذي منحه لنفسه عند سؤاله عن لقب الاستثنائي في الماضي قائلا: "لقب (The normal one)الطبيعي، بخير تماما، لا يوجد شيء استثنائي بشأني، لسوء الحظ، الطريقة الوحيدة التي أفهمها هو أن تفعل ما تجيده بشغف".

وتحدث فيما بعد عن الانتصار بمشاركة بعض الشباب في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إيفرتون قائلا: "لم نكن بحاجة للدربي لكي يكون ذلك إثباتا لقوة شبابنا، فيتور ماتوس هو مدرب هؤلاء الأولاد وكان قرارا ذكيا لأن نعينه، يجب عليهم أن يتطورا وعلينا أن نفكر في طريقة تجعلهم يفعلون ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل "خلال الوقت الحالي لا أرى أي لاعب سينتفع من الخروج معارا أكثر من البقاء معنا".

وتحدث عن فوز ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 قائلا: "خلال الأعوام القليلة الماضية كان لدينا أفضل لاعب في إفريقيا، يستحق الجائزة تماما، كان أمرا رائعا، نعلم كيف يعمل العالم وهذا يمنح النادي دفعة في ذلك الجانب من العالم، أحب ذلك".

وتطرق للحديث عن جوزيه مورينيو قائلا: "مورينيو مدرب عالمي لديه عقلية محددة، يرغب في الفوز، أحترم ذلك كثيرا، يحاول استخدام أي موقف يكون فريقه فيه".

وأردف "الخبر الجيد هو، أننا لن نلعب، سنرسل فريقين وعلينا أن نتأكد من أن الأمر يسير على نحو جيد، لا أعتقد أن أي أحد يرغب في أن يواجهنا الآن، توتنام ليس خصما سهلا، لكنهم كذلك الآن لذا لنرى".

ثم وجه أحد المراسلين سؤالا إلى كلوب: هل كنت لاعب كرة قدم أفضل من مورينيو؟

ليجيب كلوب: "مورينيو كان حارسا، أعتقد، هل يعلم أحد ما مركزه حينما لعب؟".

وأضاف "الأمر غريب ألا يعلم أحد".

وواصل "ابحث عنها في جوجل".

رد المراسل "ليس لدينا وقت".

وتابع كلوب: "لدي وقت، ابحث عنها هيا".

وأردف "لذا لا تلوموني إذا ما كنتم لا تعلمون".

المراسل: "لعب كحارس مرمى في مباراة ودية خيرية، كبديل".

أتم المدرب الألماني: "حينما لا تكون قادرا على السير، تتجه إلى حراسة المرمى، في مباراة ودية خيرية، آسف".

🗣 Reporter: "Were you a better footballer than Jose Mourinho?" 🧤 "Didn't Jose play as a goalkeeper...?" 💻 "I want to know now, @Google it!" 😂 Jurgen Klopp taking manager mind-games to a whole new level. pic.twitter.com/1SvCYjJjSF — SPORF (@Sporf) January 10, 2020

ليفربول لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي لـ37 مباراة متتالية حتى الآن، منها 20 في الموسم الجاري.

كلوب ومورينيو تواجها كمدربين سابقا في 10 مواجهات، المدرب الألماني فاز 4 مرات، وفاز مورينيو مرتين، وتعادلا 4 مرات.

وآخر مرة حقق مورينيو الفوز ضد كلوب كان بنتيجة 2-1 مع مانشستر يونايتد في موسم 2017-2018 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يخسر بنتيجة 3-1 في الموسم التالي، ويرحل على أثر تلك الهزيمة عن منصبه من تدريب الفريق.

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