أيمن أشرف: لدينا رغبة مُلحة لحصد اللقب الغائب منذ 7 أعوام.. ولم نحسم الدوري بعد

قال أيمن أشرف مدافع الأهلي إن فريقه لديه رغبة مُلحة في تحقيق لقب دوري الأبطال لأول مرة منذ 7 أعوام، كما رفض ترديد نغمة حسم فريقه للقب الدوري المصري، مستعينا بسيناريو الموسم الماضي.

وصرح أشرف للموقع الرسمي قائلا: "جميع اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف واحد من مواجهة بلاتينوم، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية بين فرق المجموعة التي يسعى الأهلي للتربع على قمتها، وهو ما يضاعف من قوة وأهمية مباراة السبت".

وأضاف "الفوز سيزيد من فرصنا للتأهل كأول المجموعة، خاصة وأن المباراة التالية ستكون أمام النجم الساحلي في مصر، والفوز بها سيكون ضروريا لوضع قدم في الدور التالي".

وواصل "بلاتينوم يمتلك خط هجوم جيد، وهو فريق محترم في المجمل، تكمن قوته في الجناحين، ومحور الارتكاز، لكن الأهلي يمتلك أيضا لاعبين مميزين، ولديهم خبرات كبيرة في المواجهات الإفريقية وقادرون على العبور إلى بر الأمان في المباراة المقبلة".

وأكمل "الفترة الأخيرة شهدت ضغطا مكثفا للمباريات، ما دفع ريني فايلر مدرب الفريق لمنح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب مواجهة نادي مصر بالدوري، وذلك لالتقاط الأنفاس، ثم الاستعداد مجددا لمواجهة بطل زيمبابوي".

الأهلي يواجه بلاتينوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وواصل مدافع القلعة الحمراء: "الأهلي دائما يسعى لحصد الألقاب والوصول إلى رقم 1 في أي بطولة يشارك بها، هناك رغبة ملحة لدى الجميع لتحقيق اللقب الإفريقي الغائب منذ 2013، لإسعاد الجماهير الوفية التي لا تتأخر أبدا عن المؤازرة".

واسترسل "الانتصارات المتتالية التي حققها الأهلي في الدوري تمنح الفريق دفعة للأمام، وتدفعه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بجانب حصد النقاط، لكنها أيضا تتسبب في مزيد من الضغوط على اللاعبين لأن الأهلي وجماهيره لا يقبلون الخسارة".

وتطرق أيمن أشرف للحديث عن سباق اللقب قائلا: "الأهلي لم يحصد الدوري بعد، الموسم مازال طويلا، أتتذكرون ما حدث في الموسم الماضي؟ وكيف حسمنا اللقب رغم التأخر بفارق نقاط بكير من الدور الأول؟ لكن الإصرار والتحدي وبذل الجهد المضاعف ساعد في تحقيق اللقب، المنافسة في الدوري مازالت قائمة حتى حسمها رقميا بشكل رسمي".

وأضاف "أشعر بسعادة كبيرة للثقة التي يضعها فايلر في، وأتمنى أن أكون دائما على قدر الثقة من خلال بذل المزيد من الجهد في التدريبات والمباريات".

الأهلي حصد العلامة الكاملة من 10 مواجهات في الدوري المصري، بعد انتصاره بها جميعا وتصدره لجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

وتحدث مدافع الأهلي عن واقعة طرده في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال قائلا: "تعرضت لظلم كبير في الجولة الأولى من دور المجموعات ضد النجم الساحلي، لم أستحق الطرق في ملعب رادس، المخالفة التي تسببت في البطاقة الحمراء لا تستحق في الأساس بطاقة صفراء، لكن حكم اللقاء كان له رأي آخر".

وأتم "فايلر تحدث معي عقب ذلك اللقاء وقال لي إن الكرة لا تستحق حتى بطاقة صفراء، وطالبني بنسيان الأمر، ونصحني بالتركيز فيما هو قادم، وقال لي إنني أديت دوري ولم أخطئ لكن الحكم هو من أخطأ".

وكان أيمن أشرف قد طُرد خلال مواجهة الأهلي والنجم في ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات والتي شهدت انتصار الفريق التونسي بهدف.

وحصد الأهلي حتى الآن 6 نقاط بعد الانتصار على الهلال السوداني 2-1 وبلاتينوم 2-0 على الترتيب.

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