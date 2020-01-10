تشكيل الزمالك المتوقع - عودة الأساسيين ومصطفى محمد يقود الهجوم

الجمعة، 10 يناير 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - زيزو - الزمالك - أسوان

تعود العناصر الأساسية لقيادة الزمالك في مواجهته أمام زيسكو يونايتد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

الفرنسي باتريس كارتيرون فضّل إراحة أغلب العناصر عن مواجهة طنطا في الدوري من أجل إتاحة الفرصة للبدلاء وحصول الأساسيين على فترة راحة.

حازم إمام يعود من جديد لشغل الجهة اليمنى عقب تعافيه من الإصابة، ويتواجد فرجاني ساسي وطارق حامد في خط الوسط.

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ويعود مصطفى محمد للمشاركة الأساسية من جديد بعدما ترك مكانه لعمر السعيد في المباراة الأخيرة.

والتشكيل المتوقع للزمالك اليوم الأحد أمام مضيفه زيسكو يونايتد هو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد

أمامهم: - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

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