مصدر بـ الاتحاد يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات مهاجم النجم الساحلي

يدخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع الليبي أنيس سلتو مهاجم النجم الساحلي التونسي وفقا لمصدر داخل النادي السكندري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات بالفعل لكن لم تنته بعد".

وسبق للاعب البالغ 27 عاما أن لعب تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر أثناء توليه مهمة تدريب أهلي طرابلس الليبي.

مهاجم النجم الساحلي التونسي خاض 6 مباريات فقط في المسابقة المحلية الموسم الجاري بقميص النجم سجل خلالها هدفين.

كما شارك في 45 دقيقة فقط بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا جاءت خلال الفوز على الأهلي بنتيجة 1-0.

وكان الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني قد أخرج اللاعب من حساباته الفنية عقب رفضه المشاركة في مواجهة بلاتينوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة.

ويخوض الاتحاد أيضا مواجهة الإياب من ربع نهائي البطولة العربية أمام الإسماعيلي بعد خسر ذهابا على أرضه بنتيجة 1-0.

video:1

اقرأ أيضا

ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة

سسكا صوفيا يوضح حقيقة اقتراب مهاجمه من الأهلي

"حسام حسن لا يحب الاستسلام ولكن.."

مرشح مفاجأة لخلافة حسام حسن

هل تتأجل قمة الدوري؟