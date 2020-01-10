ميسي: لا نستحق الخسارة.. ونعمل بشكل جيد مع فالفيردي

الجمعة، 10 يناير 2020 - 12:59

كتب : FilGoal

الصورة من الهيئة العامة للرياضة السعودية

يرى ليونيل ميسي قائد برشلونة أن فريقه لا يستحق الخسارة من أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني.

برشلونة خسر بنتيجة 3-2 من الروخيبلانكوس رغم التقدم بنتيجة 2-1، وتألق ميسي بتسجيل هدف وألغت تقنية الفيديو هدفا آخر له.

الأرجنتيني قال عقب الخسارة في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لم نستحق الخسارة. إنه لأمر مخز، لعبنا مباراة رائعة وكنا نشعر بالراحة أفضل مما كنا عليه في الآونة الأخيرة، كنا نسيطر على المباراة، ونهاجم طوال الوقت".

أخبار متعلقة

ضربة لـ أتليتكو مدريد.. كوكي يغيب عن نهائي السوبر الإسباني ما فعله ميسي أضاعه الدفاع.. ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة ودربي مدريد في نهائي السوبر مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: التصور الحالي لمباراة السوبر قد يؤجل قمة الدوري في انتظار دربي أو كلاسيكو.. ريال مدريد يمزق خفافيش فالنسيا إلى نهائي السوبر الإسباني

وتابع "وفي غضون 10 دقائق، قلبوا النتيجة في الوقت الذي كان يجب أن نقتلهم فيه، اليوم اتخذنا خطوة إلى الأمام، على الرغم من الهزيمة".

وأردف عن خسارة أولى ألقاب الموسم "من الصعب خسارة اللقب، لعبنا جيدا ولم نكن محظوظين بالفوز، كنا الأفضل في أغلب مجريات المباراة لكن في النهاية من يسجل فاز، سواء كان ذلك غير عادلا أم لا، خسرنا".

وأتم عن مديره الفني أرنستو فالفيردي "نحن نعمل بشكل جيد سويا، لم نلعب بشكل جيد مؤخرا ونحتاج استعادة الأداء المعهود، فنحن نتصدر جدول الدوري".

إذاعة "راديو كتالونيا" قالت عقب الخسارة أن مستقبل الإسباني أصبح على المحك إذ لا يوجد أي إجماع على فالفيردي في أروقة برشلونة.

وأتم التقرير، بأن اجتماع إدارة برشلونة يوم الإثنين سيحسم مصير فالفيردي.

اقرأ أيضا

حقيقة تفاوض الاتحاد مع مهاجم النجم الساحلي

ضربة قوية لأتليتكو مدريد قبل نهائي السوبر

تشكيل الزمالك المتوقع للقاء زيسكو يونايتد

أيمن أشرف: لدينا رغبة مُلحة لحصد اللقب الغائب

تقرير: ميلان يسعى لمحاكاة تجربة فيرجسون

ميسي برشلونة أتليتكو مدريد فالفيردي السوبر الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

أخطر دوري في العالم - استمرار تألق الدبابة ديانج وظهور مميز لناشئ الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
ميسي: لا نستحق الخسارة.. ونعمل بشكل جيد مع فالفيردي 44 دقيقة | أوروبا
بعثة الأهلي تغادر هراري استعدادا لمواجهة بلاتينوم ساعة | إفريقيا
تقرير: محاكاة تجربة فيرجسون.. خطة ميلان الجديد تبدأ من أليجري ساعة | أوروبا
أيمن أشرف: لدينا رغبة مُلحة لحصد اللقب الغائب منذ 7 أعوام.. ولم نحسم الدوري بعد ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع - عودة الأساسيين ومصطفى محمد يقود الهجوم 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك