ميسي: لا نستحق الخسارة.. ونعمل بشكل جيد مع فالفيردي

يرى ليونيل ميسي قائد برشلونة أن فريقه لا يستحق الخسارة من أتليتكو مدريد في السوبر الإسباني.

برشلونة خسر بنتيجة 3-2 من الروخيبلانكوس رغم التقدم بنتيجة 2-1، وتألق ميسي بتسجيل هدف وألغت تقنية الفيديو هدفا آخر له.

الأرجنتيني قال عقب الخسارة في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لم نستحق الخسارة. إنه لأمر مخز، لعبنا مباراة رائعة وكنا نشعر بالراحة أفضل مما كنا عليه في الآونة الأخيرة، كنا نسيطر على المباراة، ونهاجم طوال الوقت".

وتابع "وفي غضون 10 دقائق، قلبوا النتيجة في الوقت الذي كان يجب أن نقتلهم فيه، اليوم اتخذنا خطوة إلى الأمام، على الرغم من الهزيمة".

وأردف عن خسارة أولى ألقاب الموسم "من الصعب خسارة اللقب، لعبنا جيدا ولم نكن محظوظين بالفوز، كنا الأفضل في أغلب مجريات المباراة لكن في النهاية من يسجل فاز، سواء كان ذلك غير عادلا أم لا، خسرنا".

وأتم عن مديره الفني أرنستو فالفيردي "نحن نعمل بشكل جيد سويا، لم نلعب بشكل جيد مؤخرا ونحتاج استعادة الأداء المعهود، فنحن نتصدر جدول الدوري".



































































إذاعة "راديو كتالونيا" قالت عقب الخسارة أن مستقبل الإسباني أصبح على المحك إذ لا يوجد أي إجماع على فالفيردي في أروقة برشلونة.

وأتم التقرير، بأن اجتماع إدارة برشلونة يوم الإثنين سيحسم مصير فالفيردي.

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