أخطر دوري في العالم - استمرار تألق الدبابة ديانج وظهور مميز لناشئ الزمالك

الجمعة، 10 يناير 2020 - 13:29

كتب : أمير عبد الحليم

أخطر دوري في العالم - الجولة الـ 12

يواصل المالي أليو ديانج التألق في خط وسط الأهلي وظهور مميز لناشئ الزمالك أحمد عيد، وسموحة يسقط أمام وادي دجلة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم.

أمير عبد الحليم يصحبكم في رحلة مع ما أبرز ما جاء في الجولة 12 للدوري المصري، والتي شهدت إثارة رغم التعادلات العديدة.

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شاهد الحلقة..

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