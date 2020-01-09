تقارير: ميلان يحدد بديل بيبي رينا وصفقته الدفاعية الجديدة

الخميس، 09 يناير 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - بيبي رينا - ميلان

يواصل نادي ميلان الإيطالي تحديد أهدافه في سوق الانتقالات الشتوية سواء اللاعبين الذين أصبحوا على مقربة من الرحيل أو الصفقات الجديدة.

إدارة الروسونيري بدأت مهمة تعويض رحيل الحارس الإسباني بيبي رينا المحتمل صوب أستون فيلا (طالع التفاصيل).

وسيكون إيميليانو فيفيانو وفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" و"توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، الأقرب للانضمام إلى ميلان في صفقة انتقال حر بعدما أصبح لاعبا حرا عقب ترك سبورتينج لشبونة البرتغالي في سبتمبر الماضي.

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الحارس البالغ 34 عاما لم يخض أي لقاء بقميص الفريق البرتغالي الموسم الماضي لكنه ساهم في بقاء سبال وسط كبار الدوري الإيطالي أثناء فترة إعارته بنهاية الموسم.

وأضاف التقرير إلى أن ميلان يجد منافسة شرسة من لاتسيو وبولونيا من أجل الحصول على حارس أرسنال السابق.

وبدأ المدافع الإيطالي ماتيا كالدرا أقرب من الانتقال لصفوف أتالانتا وفقا لشبكة سكاي الإيطالية.

وتسعى إدارة نيراتزوري بيرجامو تعزيز الصفوف من أجل المنافسة في النصف الثاني من الموسم عقب التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال، بضم مدافع الفريق السابق لمدة 18 شهرا على سبيل الإعارة.

في المقابل يهتم ميلان بضم سيمون كاير من صفوف أتالانتا المُعار من إشبيلية الإسباني (طالع التفاصيل).

ويمتلك الدنماركي البالغ 30 عاما خبرات اللعب في الدوري الإيطالي إذ ارتدى قمصان باليرمو وروما.

وتوصّل مسؤولو نادي ميلان الإيطالي مع وكيل ماتيو بوليتانو جناح إنتر الإيطالي لاتفاق على ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية، ويُقيم إنتر الأوضاع من أجل التخلي عن لاعبه إلى غريمه المباشر في الساعات المقبلة.

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