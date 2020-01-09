قائمة الزمالك - عودة حازم إمام وغياب ثنائي الدفاع أمام زيسكو

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا وشهدت غياب محمد عبد الغني وعبد الله جمعة ثنائي الدفاع وعودة حازم إمام.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو الزامبي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك شهدت عودة حازم إمام ظهير أيمن الفريق، فيما غاب عبد الله جمعة، ومحمد عبد الغني ثنائي الدفاع.

القائمة أيضا شهدت عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعد إراحته أمام طنطا.

وضمت القائمة 18 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما مازيمبي في الصدارة بـ 7 نقاط، ويأتي زيسكو في المركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن بريميرو دي أوجستو.

وكان الزمالك قد تعادل إيجابيا مع زيسكو في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت في زامبيا.

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