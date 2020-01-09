مدرب الإسماعيلي: نحن فقراء.. ومورينيو لم يكن ليحقق نتائجي مع الفريق

قال أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي إنه تولي مسؤولية المدير الفني للفريق بشكل مؤقت في توقيت حرج للغاية.

وأضاف السلحدار عبر قناة تايم سبورتس "تمت الاستعانة بنا في توقيت صعب جدا والاتفاق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، نحن مع قرار الإدارة قلبا وقالبا، ليعود الإسماعيلي لمكانته وينافس ويستعيد الأداء الجمالي".

وتابع "في الفترة التي عملت بها مديرا فنيا، إذا كنا تعاقدنا مع جوزيه مورينيو لن يستطيع التصرف أو يحقق نفس الأداء، لأننا كنا قريبين من اللاعبين، بينما أي مدرب أجنبي لم يكن سيتحمل أو يخرج هذا الأداء".

وشدد "طلبنا الإدارة تدعيم الجانب الهجومي، الفريق يحتاج هدافا، لأننا افتقدنا ذلك في مباراتي الأهلي وبيراميدز، والإدارة تبحث قدر الإمكان، لكن المعروف أن الإسماعيلي فقير من الناحية المادية".

وأتم تصريحاته "قمنا ببيع محمد عواد ومحمود متولي، واستغلال الأموال في التعاقد مع بينسون شيلونجو ومحمود عبد العاطي (دونجا) وأحمد مدبولي وبيكيتي سيلفا، وعدة لاعبين آخرين".

ويحتل الدراويش حاليا المركز الـ12 في جدول الدوري المصري.

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