سكاي: صفقة بين قطبي ميلانو.. ميلان يقترب من ضم جناح إنتر

توصّل مسؤولو نادي ميلان الإيطالي مع وكيل ماتيو بوليتانو جناح إنتر الإيطالي لاتفاق على ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية.

ويُقيم إنتر الأوضاع من أجل التخلي عن لاعبه إلى غريمه المباشر في الساعات المقبلة.

ووفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن الاجتماع انتهى أيضا باتفاق على رحيل فابيو بوريني من ميلان إلى هيلاس فيرونا.

وسعت أندية فيورنتينا ونابولي لضم الجناح الإيطالي من النيراتزوري لكن اجتماع وكيله في كازا ميلان مقر النادي اللومباردي الإداري انتهى بالاتفاق بين جميع الأطراف وتتبقى فقط موافقة إنتر.

وسينضم بوليتانو إلى ميلان بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل حسبما أردف التقرير.

جناح ساوسولو السابق لم يجد فرصة قوية للمشاركة تحت قيادة أنطونيو كونتي إذ خاض 14 مباراة الموسم الحالي في جميع المسابقات كبديل.

فيما سيرحل فابيو بوريني عن صفوف ميلان بعد موسمين ونصف إذ خاض 70 دقيقة فقط الموسم الجاري.

التقرير أضاف أيضا أن أنظار الروسونيري اتجهت في الدفاع إلى المدافع الدنماركي سيمون كاير لاعب أتالانتا الإيطالي.

كاير خاض 6 مباريات بقميص نيراتزوري بيرجامو ويسعى النادي لإنهاء إعارته وإعادته لصفوف إشبيلية الإسباني.

وتعثرت مفاوضات ميلان مع برشلونة من أجل ضم الفرنسي جان كلير توديبو الذي يقترب وفقا لـ بيلد الألمانية من شالكه (طالع التفاصيل).

ويمتلك الدنماركي البالغ 30 عاما خبرات اللعب في الدوري الإيطالي إذ ارتدى قمصان باليرمو وروما.

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